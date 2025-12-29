ترامب يُعلن رفضه الاعتراف باستقلال أرض الصومال: هل يعرف أحد ما هي؟

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفضه الاعتراف باستقلال إقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، وذلك عقب اعتراف إسرائيل رسميًا بالإقليم المنفصل عن الصومال.

وأجاب ترامب بـ"لا" عندما سُئل في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، نُشرت الجمعة، عمّا إذا كان سيحذو حذو رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ويعترف بالإقليم، متسائلاً "هل يعرف أحد ما هي أرض الصومال، حقًا؟".

وبحسب الصحيفة، لم يُبدِ ترامب موقفًا حاسمًا إزاء عرض قدّمته سلطات الإقليم بإنشاء قاعدة بحرية أميركية عند مدخل خليج عدن، مكتفيًا بالقول إن "كل شيء قيد الدراسة، وسندرسه. أنا أدرس الكثير من الأمور، ودائمًا ما أتخذ قرارات جيدة، وتثبت صحتها لاحقًا".

من جهتها، جدّدت الحكومة الصومالية رفضها القاطع لأي اعتراف بإقليم أرض الصومال، مؤكدة أن الإقليم يشكّل جزءًا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ولا يمكن فصله أو التنازل عنه تحت أي ظرف.

المصدر : عرب 48