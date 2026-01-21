قطر لإسرائيل: اعتراضكم لن يوقف دورنا في جهود مستقبل قطاع غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، التزام دولة قطر بدعم سكان قطاع غزة ، مشيرًا إلى استمرار الانخراط مع الولايات المتحدة في مشاورات تشكيل ما يُعرف بـ«مجلس السلام»، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتطبيق خطة وقف الحرب.

وشدد الأنصاري، على أن الدوحة ترفض التصريحات الصادرة عن الطرف الإسرائيلي بشأن رفض دور قطر، مؤكدًا أن الموقف الإسرائيلي لن يثنيها عن مواصلة دورها الإنساني والسياسي، وأن هناك تواصلًا مستمرًا مع الجانب الأمريكي بهذا الصدد.

وأوضح أن قطر ملتزمة بإنجاح اتفاق وقف الحرب في غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل للسماح بدخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع، وتمكينها من أداء مهامها.

وحمّل الأنصاري إسرائيل مسؤولية تعقيد الأوضاع الإنسانية، مؤكدًا أن ممارساتها تجعل حياة الفلسطينيين أكثر صعوبة من خلال تخريب محاولات تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، مطالبًا الجانب الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته كاملة وفق اتفاق وقف الحرب.

وفي سياق متصل، حذر المتحدث من أن أي توتر في المنطقة سينعكس على الجميع، معربًا عن دعم قطر للجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، ومؤكدًا وجود تواصل دولي دائم لتجنب التصعيد بين الطرفين.

المصدر : وكالات