محلل: البيتكوين بحاجة إلى ارتفاع بنسبة 6.24% لإغلاق عام 2025 على مكاسب

تام شمس - الاثنين 29 ديسمبر 2025 03:00 مساءً - من المتوقع أن تُغلق شمعة سعر البيتكوين (BTC) السنوية باللون الأحمر، لينهي عام 2025 عند مستوى أدنى من بدايته، ما لم يتمكن من الارتفاع بنسبة 6.24% فوق سعر الافتتاح السنوي البالغ نحو 93,374 دولاراً.

وقال نِك باكرين، مؤسس The Coin Bureau: “لدى البيتكوين ثلاثة أيام فقط للتعافي والإغلاق على مكاسب هذا العام. وإن لم يحدث ذلك، فسيكون هذا أول عام بعد التنصيف نُغلقه على خسارة. نحتاج إلى ارتفاع بنسبة 6.24% لتحويل الشمعة إلى خضراء”.

وكانت البيتكوين قد سجّلت أعلى مستوى تاريخي لها متجاوزة 125 ألف دولار في أكتوبر، قبل أيام فقط من انهيار تاريخي في الأسواق أثّر سلباً على مسار الصعود، وأدى إلى تراجع أسعار العملات المشفرة على نطاق واسع.

شمعة البيتكوين لعام 2025 لا تزال باللون الأحمر، مع تبقي ثلاثة أيام فقط على نهاية العام. المصدر: نِك باكرين

وتراجع سعر البيتكوين بنحو 30% منذ بلوغه أعلى مستوى تاريخي، قبل أن يشكّل قاعاً محلياً قرب 80 ألف دولار في نوفمبر، ما دفع المحللين إلى الجدل حول ما إذا كانت الموجة الصاعدة قد انتهت وبداية سوق هابطة جديدة.

ويختلف محللو الأسواق بشأن ما إذا كان التعافي سيحدث قريباً أو ما إذا كان التراجع سيمتد إلى عام 2026، مع تركيز متكرر على العوامل الاقتصادية الكلية وظروف السيولة التي تؤثر في سعر البيتكوين.

الأنظار تتجه إلى الاحتياطي الفيدرالي ومسار خفض الفائدة

يتم تداول البيتكوين منذ نوفمبر دون متوسطه المتحرك لـ365 يوماً، وهو مستوى دعم محوري، ما يشير إلى كسر الاتجاه الصاعد الهيكلي الذي بدأ في عام 2023.

سعر البيتكوين كسر المتوسط المتحرك لـ365 يوماً وظل دونه منذ نوفمبر. المصدر: TradingView

وتُعد أسعار الفائدة المنخفضة محفزاً إيجابياً لأصول المخاطرة، بما في ذلك العملات المشفرة، التي تميل إلى الارتفاع مع تدفقات السيولة الجديدة.

وقد نفذ الاحتياطي الفيدرالي ثلاث عمليات خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال عام 2025، إلا أن رئيسه جيروم باول قدّم توجيهات مستقبلية متباينة خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في ديسمبر.

وقال باول: “لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر للسياسة النقدية”، ما أثار الشكوك حول إمكانية تنفيذ خفض جديد للفائدة في اجتماع يناير المقبل.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، لا يتوقع سوى 18.8% من المستثمرين خفضاً للفائدة في يناير.