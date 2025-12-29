الخرطوم .. افتتاح مكتب ترخيص الركشات

افتتح اللواء شرطة هناي محمد إبراهيم مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم، مكتب ترخيص الركشات بقسم مرور الخرطوم جنوب يرافقه مدراء الإدارات بالدائرة وعدد من رؤساء الأقسام والأفرع، وبحضور العقيد شرطة علي زكريا رئيس قسم مرور الخرطوم جنوب، وشرف الافتتاح عبدالمنعم البشير أحمد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، وذلك بحضور أعضاء لجنة أمن المحلية ومديري إدارة النقل والبترول بالمحلية ومدير إدارة التحصيل الموحد بالمحلية وممثل إدارة الدفاع المدني بالمحلية.

وأكد اللواء شرطة هناي محمد إبراهيم خلال الافتتاح أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين دائرة المرور ومحلية الخرطوم، مشيداً بالدور الفاعل الذي تقوم به المحلية ولجنة أمنها في دعم برامج السلامة المرورية وتنظيم حركة السير. وقال إن تكامل الجهود بين الأجهزة النظامية والتنفيذية يمثل ركيزة أساسية لحفظ الأرواح والممتلكات وتحقيق الاستقرار المروري، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية.

وأشار إلى التزام دائرة مرور ولاية الخرطوم بمواصلة تنفيذ الخطط والبرامج المرورية، وتقديم خدمات مرورية فاعلة تسهم في أمن وسلامة المواطن، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التعاون والشراكة لتحقيق الأهداف المشتركة وخدمة إنسان الولاية.

من جانبه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم اشاد بجهود دائرة المرور ودورها المحوري في بسط السلامة المرورية، مؤكداً دعم المحلية الكامل لبرامج المرور وخططه الرامية إلى تنظيم حركة السير وتعزيز الأمن والاستقرار بالمحلية.

