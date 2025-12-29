حمدان بن محمد يكرم رئيس الفيفا وناصر الخليفي ونوفاك ديوكوفيتش بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت «القمة العالمية للرياضة»، التي انطلقت اليوم في دبي، تكريم الفائزين بالدورة الثالثة عشرة لـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة»، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وهنّأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بالجائزة لهذا العام، معرباً عن تقديره لما قدموه من إسهامات وإنجازات أهلتهم لنيلها، وقال سموّه «يسرنا اليوم أن نكرّم نخبة جديدة من الشخصيات والقيادات الرياضية وصنّاع القرار والأبطال من دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم، الذين حققوا إنجازات عالمية كبيرة وأضافوا أسماءهم إلى سجلات البطولات وأصحاب الإنجازات التاريخية».

وأضاف سموّه «تؤكد دبي مجدداً أنها ملتقى العالم وشريك رئيس في صناعة المستقبل، وأن الرياضة تحتل مكانة مميزة في صدارة الاهتمامات على الصعيدين الحكومي أو الشعبي، وستواصل دبي دورها الريادي كوجهة عالمية حريصة على الاحتفاء بأصحاب قصص النجاح والتميز في شتى المجالات ومن بينها الرياضة».

وأضاف سموه «مستمرون في مساهمتنا الفاعلة في صناعة المستقبل الأفضل وترسيخ نهج التميز في العمل مع إعلاء قيّم الريادة والعطاء».

وجرى تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة، الأكبر من نوعها من حيث قيمتها وعدد فئاتها، خلال أول أيام «القمة العالمية للرياضة» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي يومي 29 و30 ديسمبر الجاري تحت شعار «نوحّد العالم عبر الرياضة»، بمشاركة أكثر من 1500 من قيادات القطاع الرياضي في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم، ونجوم الرياضة العالمية الذين يشاركون في جلسات القمة ويحضرون فعالياتها ويبحثون مستقبل الرياضة العالمية وسبل تطويرها.

وكرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الحفل، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفائز بجائزة القيادة الرياضية العالمية وجائزة الفريق الرياضي العالمي.

كما كرّم سموّه كلاً من: نجم التنس الصربي العالمي نوفاك ديوكوفيتش، بجائزة الإنجاز العالمي مدى الحياة،

وجياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بجائزة المؤسسة الرياضية العالمية.

وقد التقطت لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صورة جماعية ضمت العديد من نجوم الرياضة العالمية والشخصيات القيادية والرياضية والمتحدثين المشاركين في أعمال «القمة العالمية للرياضة».

إلى ذلك، كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة، في أول أيام القمة العالمية للرياضة سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة بجائزة الشخصية الرياضية الإماراتية،

وسموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، بجائزة الشخصية الرياضية العربية.

كما كرّم سموّ النائب الثاني لحاكم دبي رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة كلاً من: أسطورة الملاكمة العالمية الفلبيني ماني باكياو، والنجم الإيطالي روبرتو باجيو، والنجم البرازيلي رونالدو، والنجم الإسباني أندري إنيستا بجائزة المسيرة الرياضية العالمية.

وقام سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، بتكريم النجم حمزة شيماييف، بجائزة الرياضي الإماراتي،

ونادي العين لكرة القدم، بجائزة الفريق الرياضي الإماراتي،

ولاعبة الجوجيتسو الإماراتية غلا الحمادي، بجائزة النجم الإماراتي الواعد،

والبطل الأولمبي المصري أحمد الجندي بجائزة الرياضي العربي.

كما كرّم سموّه كلاً من: لاعبة التنس التونسية أُنس جابر



والبطل الأولمبي القطري معتز عيسى برشم، بجائزة المسيرة الرياضية العربية،

والبطل الأولمبي الباكستاني أرشد نديم بجائزة الإنجاز الرياضي الاستثنائي، والبطل الأولمبي الدنماركي فيكتور أكسيلسن بجائزة الرياضي العالمي، والبطلة الأولمبية الأميركية ابتهاج محمد بجائزة الرياضي الملهم العالمي، وكلاً من: نجم كرة القدم الإيطالي باولو مالديني ونجم كرة السلة الفرنسية توني باركر بجائزة المسيرة الرياضية العالمية.

جدير بالذكر أن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة»، انطلقت عام 2008، وكانت قد حملت في دوراتها الاثنتي عشرة الأولى اسم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

يأتي إطلاق الجائزة بحلتها الجديدة ليعكس رؤية دبي في توسيع مفهوم التميز الرياضي، ليشمل النماذج المؤثرة عالمياً على مستوى الأفراد والمؤسسات والمبادرات، بما يعزز الدور الإنساني والتنموي للرياضة.