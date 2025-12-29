أوقفت شركة يوبيسوفت خدمات Rainbow Six Siege بعد أن منح مخترقون كل لاعب 13.3 مليون دولار من الرصيد داخل اللعبة

تام شمس - الاثنين 29 ديسمبر 2025 01:45 مساءً - اضطرت شركة ألعاب الفيديو الفرنسية العملاقة Ubisoft إلى إيقاف الخدمات الحية للعبة Rainbow Six Siege بعد أن تمكن مخترقون من اختراق أنظمة اللعبة وتوزيع ملياري رصيد داخل اللعبة لكل لاعب.

وأكد فريق اللعبة في البداية وقوع الاختراق عبر منشور على منصة X في 27 ديسمبر، تلاه عدد من التحديثات، قبل أن يقرر في اليوم التالي تعليق خوادم اللعبة وسوق التداول داخلها بالكامل.

وأفادت تقارير اللاعبين على وسائل التواصل الاجتماعي بأن المخترقين سيطروا على أجزاء رئيسية من أنظمة اللعب عبر الإنترنت، حيث تلقى جميع اللاعبين عند تسجيل الدخول ملياري رصيد من عملة R6، إلى جانب عناصر نادرة مثل الأزياء والأسلحة.

كما أظهرَت لقطات شاشة شاركها اللاعبون أن المخترقين تمكنوا أيضًا من التحكم بأنظمة الرسائل والحظر داخل اللعبة.

وبالنظر إلى أن اللعبة تبيع 15,000 رصيد R6 مقابل 99.99 دولارًا، فإن الحصول على ملياري رصيد يعادل إنفاق نحو 13.33 مليون دولار لكل لاعب.

وفي منشور على X بتاريخ 28 ديسمبر، أعلن فريق Rainbow Six Siege أنه يعمل على التراجع (Rollback) عن جميع الأرصدة التي تم الحصول عليها بعد الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت UTC.

وقال الفريق:

“تجري حاليًا عملية التراجع، يعقبها تنفيذ اختبارات شاملة لضمان سلامة الحسابات وفعالية التغييرات.”

وأضاف:

“يرجى العلم أن هذه المسألة تُعالج بأقصى درجات الحذر، ولذلك لا يمكن ضمان التوقيت. سنشارك تحديثًا جديدًا فور توفر مزيد من المعلومات.”

وأكد الفريق أيضًا أن اللاعبين لن يتعرضوا للحظر حتى في حال إنفاقهم للأرصدة التي حصلوا عليها خلال الاختراق.

عودة اللعبة عبر إطلاق تدريجي

تخضع اللعبة حاليًا لاختبارات تشغيل مع عدد محدود من اللاعبين تمهيدًا لإعادة إطلاقها.

وقال الفريق عبر X:

“يتم فتح اللعبة حاليًا لعدد محدود من اللاعبين فقط أثناء استكمال الاختبارات الحية. سنوافيكم بمزيد من التفاصيل حول التراجع والإطلاق الكامل قريبًا.”

وتُعد Rainbow Six واحدة من أبرز سلاسل الألعاب التابعة ليوبيسوفت، إذ سجلت لعبة Siege متوسطًا يوميًا يزيد عن 34,000 لاعب نشط خلال شهر ديسمبر، وفقًا لبيانات منصة Active Player.

ويُذكر أن قدرة الفريق على التراجع عن معاملات العملة داخل اللعبة لم تكن لتكون ممكنة لو كانت اللعبة تعتمد على عملات مشفرة لامركزية حقيقية مثل بيتكوين أو إيثيريوم. ومع ذلك، وكما أظهر الجدل الأخير حول التراجع في سلسلة Flow، فإن مثل هذه الإجراءات لا تزال ممكنة في بعض مشاريع البلوكتشين.

وكانت يوبيسوفت قد خطت عدة خطوات في مجال ألعاب البلوكتشين، من بينها شراكتها مع Immutable في وقت سابق من هذا العام لاستخدام بنيتها التحتية في دمج ألعاب Web3 مثل Might & Magic.