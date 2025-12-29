قيادات بارزة في قطاع العملات الرقمية تهاجم مقترح ضريبة ثروة بنسبة 5% في كاليفورنيا

تام شمس - الاثنين 29 ديسمبر 2025 01:45 مساءً - أثار مقترح فرض ضريبة بنسبة 5% على ثروات المليارديرات في ولاية كاليفورنيا ردود فعل حادة من كبار التنفيذيين في قطاع العملات الرقمية، الذين حذروا من أنه سيؤدي إلى هجرة جماعية لرواد الأعمال ورؤوس الأموال، فضلًا عن أن عائداته قد تُهدر دون تحقيق أهدافها المعلنة.

المبادرة المطروحة، والمعروفة باسم قانون ضريبة المليارديرات لعام 2026، تقترح فرض ضريبة بنسبة 5% على صافي الثروة التي تتجاوز مليار دولار، بهدف تمويل نظام الرعاية الصحية وبرامج المساعدات الحكومية في الولاية، وفقًا لنقابة SEIU United Healthcare Workers West.

وبما أن الضريبة المقترحة تُحتسب جزئيًا على أرباح غير محققة، فقد يُجبر بعض المليارديرات على بيع أسهم أو أجزاء من شركاتهم لتوفير السيولة اللازمة لدفع الضريبة، سواء دفعة واحدة أو على أقساط تمتد لخمس سنوات مع فوائد. وقد قدمت النقابة بالفعل الأوراق الرسمية لإدراج المبادرة على جدول اقتراع الانتخابات العامة في نوفمبر 2026.

شخصيات بارزة في صناعة الكريبتو، من بينها الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise هانتر هورسلي، والمؤسس المشارك لمنصة Kraken جيسي باول، يرون أن النتيجة الحتمية ستكون مغادرة المليارديرات للولاية، بما يحمله ذلك من آثار سلبية شاملة.

وقال باول في منشور على منصة X يوم الأحد:

“أعدكم أن هذا سيكون القشة التي قصمت ظهر البعير. سيغادر المليارديرات ومعهم إنفاقهم، وهواياتهم، وأعمالهم الخيرية، والوظائف. حلّوا مشكلة الهدر والاحتيال أولًا.”

في المقابل، يُعد النائب الأميركي رو خانا، وهو ديمقراطي مؤيد للعملات الرقمية ويمثل الدائرة السابعة عشرة في كاليفورنيا، من أبرز المدافعين عن المقترح. وقد دافع عنه في سلسلة منشورات على X، معتبرًا أن العائدات ستُستخدم لتحسين خدمات رعاية الأطفال والإسكان والتعليم، ما سيعود بالنفع على الابتكار الأميركي.

مخاوف من هروب رؤوس الأموال

أعرب كل من نيك كارتر، الشريك المؤسس لشركة Castle Island Ventures، وجيف بارك، كبير مسؤولي الاستثمار في ProCap BTC، عن اعتقادهما بأن الضريبة قد تدفع المليارديرات إلى نقل رؤوس أموالهم بالكامل خارج الولاية.

وقال كارتر يوم الأحد:

“أحب رو عمومًا، وتفاعلت مع بعض أعضاء فريقه وكانوا ممتازين، لكنني أتساءل: هل أجروا تحليلًا جديًا لحركة رأس المال استجابةً لضرائب الثروة؟ يبدو لي أن رأس المال أصبح أكثر قدرة على الحركة من أي وقت مضى، وأن فرض ضريبة ثروة لمرة واحدة يبعث برسالة تشبه التخلف السيادي عن السداد مفادها أن المزيد قادم لاحقًا.”

ضرائب الثروة لا تنجح دائمًا

من جانبه، أشار فريدريك هاغا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة البيانات على السلسلة Dune، إلى أن النرويج جربت سياسة مشابهة، وأسفرت عن هجرة واسعة للأثرياء وجمعت أموالًا أقل من المتوقع.

وقال هاغا:

“تذكير ودي لكاليفورنيا: الضرائب على الأرباح الرأسمالية غير المحققة أدت إلى انتقال أكثر من نصف الثروة التي يملكها أكبر 400 دافع ضرائب في النرويج إلى الخارج. النتيجة كانت مجتمعًا أكثر مساواة، لكن الجميع أصبح أفقر وأسوأ حالًا — تمامًا كما هو متوقع من الأفكار الاشتراكية المتشددة.”

الشكوك حول وصول الأموال إلى مستحقيها

بدوره، أشار أوستن كامبل، أستاذ في جامعة نيويورك ومؤسس شركة Zero Knowledge Consulting، إلى جانب هورسلي، إلى تقرير تدقيق صدر في ديسمبر عن مكتب المراجع العام لولاية كاليفورنيا، كشف عن مشكلات في كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب، بما في ذلك نفقات غير مبررة أو غير موثقة.

وقال هورسلي:

“لكن ما لا يملكه رو خطة لمعالجته هو إطلاق جرس الإنذار وإصلاح هذا الخلل. بدلًا من ذلك، يقضي وقته في الدفع نحو مصادرة أصول مواطنين خاصين للحصول على المزيد من الأموال للحكومة. السياسيون نسوا منذ زمن أن دورهم هو خدمة الناس، لا العكس.”