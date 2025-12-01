طقس الإمارات المتوقع غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:12، والمد الثاني عند الساعة 23:18، والجزرالأول عند الساعة 17:11، والجزر الثاني عند الساعة 04:21.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:16، والمد الثاني عند الساعة 06:47، والجزر الأول عند الساعة 13:18، والجزرالثاني عند الساعة 01:33.