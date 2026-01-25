«الفارس الشهم 3» تواصل جهودها الإغاثية في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم سكان قطاع غزة، حيث عكست حصيلة الأسبوع الـ115 حجم التدخلات الإغاثية الشاملة والمتنوعة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وشهدت العملية خلال الأسبوع زيارة 5 وفود وشخصيات اعتبارية اطّلعت على سير العمل الإنساني، وأشادت بالدور الإغاثي الكبير الذي تضطلع به الفرق الميدانية.

وفي الجانب الصحي، قدّم مركز الإمارات الطبي خدمات العلاج والرعاية الطبية لـ2047 مريضاً، في إطار دعم المنظومة الصحية والتخفيف عن المستشفيات.

كما قامت عملية «الفارس الشهم 3» بتسليم سيارة إسعاف للهيئة الطبية الدولية، لتسهيل وصول المرضى للعلاج الطارئ.

وفي مجال الأمن الغذائي، واصلت 35 مطبخاً شعبياً إنتاج نحو 19.600 وجبة طعام يومياً يستفيد منها قرابة 98 ألف مواطن، إلى جانب تشغيل 7 مخابز تنتج 7 آلاف ربطة خبز يومياً يستفيد منها 35 ألف مواطن، كما جرى توزيع 41.664 طرداً إغاثياً متنوعاً، وتنفيذ 7.795 تدخلاً طارئاً خلال المنخفض الجوي، شملت توزيع خيام وشوادر وبطانيات للأسر المتضررة.

وعلى صعيد المبادرات الإنسانية، نُفذت 7 مبادرات أسفرت عن توزيع 21.658 علبة حليب أطفال على مستشفيات الولادة والحضّانات ومراكز الرعاية الأولية في القطاع، إضافة إلى توزيع 5 آلاف جالون مياه، في إطار تعزيز الاستجابة الإنسانية الشاملة وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.