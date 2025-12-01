شكرا لبحثكم عن خبر برعاية المحافظ بن الوزير .. انطلاق بطولة الشطرنج الفردية ضمن أولمبياد شبوة الرياضي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عتق / عادل القباص

تصوير / عبدالله بن غديد وعلاء الدين المؤيد

برعاية محافظ محافظة شبوة، الشيخ عوض محمد بن الوزير، وبإشراف مكتب الشباب والرياضة، انطلقت اليوم في قاعة الفقيد عبدالحكيم الحامد بمكتب الشباب بمدينة عتق بطولة الشطرنج الفردية، التي ينظمها اتحاد اللعبة فرع شبوة ضمن فعاليات أولمبياد شبوة الرياضي، وتستمر لمدة يومين.

وشهدت البطولة في يومها الأول حضورًا رسميًا تقدمهم الإخوة : فهد الذيب الخليفي وكيل محافظة شبوة، وسالم عبدالله الأحمدي وكيل المحافظة المساعد مشرف قطاع الشباب، وأحمد صالح حماد وكيل المحافظة المساعد ، ومحسن عوض سنان مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة. وأشاد الحاضرون بالتحضيرات والترتيبات الفنية والتنظيمية، وبحجم المشاركة التي بلغت 40 لاعبًا يمثلون 24 ناديًا رياضيًا من مختلف المديريات.

وأعرب الخليفي والاحمدي وحماد وبن سنان ، عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ بن الوزير على دعمه المتواصل للأنشطة الشبابية والرياضية، مؤكدين أن البطولة تُعد محطة مهمة لإثراء المشهد الرياضي في المحافظة، وتعزيز روح التنافس بين اللاعبين المشاركين، متمنين لهم التوفيق وتحقيق نتائج مشرّفة.

من جانبه ، رحّب رئيس فرع اتحاد الشطرنج بالمحافظة الأستاذ عبدالقادر أبوبكر الباني بالمشاركين، مؤكدًا أن البطولة تهدف إلى اكتشاف مواهب جديدة قادرة على تمثيل شبوة واليمن في البطولات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن مستوى اللاعبين المتقارب ينبئ بمنافسات قوية ومثيرة على المراكز الأولى.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة خلال يوميها منافسات محتدمة، حيث يسعى جميع اللاعبين لإبراز مهاراتهم وتحقيق أفضل النتائج في أجواء تنظيمية مهيأة تعزز من نجاح البطولة ضمن فعاليات أولمبياد شبوة الرياضي الذي يقام لأول مره .