حادث مروري على خط إنماء بالبريقة في عدن

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهد خط إنماء بمديرية البريقة في العاصمة عدن، قبل لحظات، حادثًا مروريًا، حيث أفاد مواطنون أن إحدى المركبات انحرفت عن مسارها واصطدمت بجانب الطريق، ما أدى إلى حالة من الهلع بين المارة.

وأضاف شهود عيان أن الحادث وقع أثناء سير المركبة على الطريق العام، دون صدور أي توضيحات رسمية حتى الآن حول الأسباب أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنه.