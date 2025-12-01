شكرا لبحثكم عن خبر اختطاف طفل في عدن والشرطة تباشر البحث والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عدن — أفادت مصادر محلية بوقوع حادثة اختطاف لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا في إحدى مناطق مدينة عدن، من قبل أشخاص كانوا يستقلون ثلاث سيارات لا تحمل أرقامًا معدنية.
وعلى إثر ذلك، باشرت الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري، وسط معلومات متداولة عن رصد بيانات تتعلق بالمركبات المستخدمة، دون صدور أي توضيحات رسمية حتى الآن حول ملابسات الحادثة.
