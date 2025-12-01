خالد بن زايد: عيد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها مسيرة العطاء والنهضة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن عيد الاتحاد يشكل مناسبة وطنية نستحضر فيها مسيرة العطاء والنهضة.

وقال سموه، في كلمة بهذه المناسبة: «يُجسّد عيد الاتحاد الرابع والخمسون مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، نستحضر فيها مسيرة العطاء والنهضة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون الذين وضعوا أسس دولة راسخة الأركان، شامخة بالإنجازات، موحدة بالعزيمة والإرادة».

وأكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن الاحتفال بعيد الاتحاد فرصة عظيمة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بوطننا الغالي، وولائنا لقيادتنا الحكيمة التي تواصل مسيرة البناء والتمكين، وتغرس فينا قيم الخير والتسامح والعطاء والإنسانية، تحت راية الاتحاد التي تظلنا جميعاً بالأمن والاستقرار.

وقال سموه: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة».

وأكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن «عيد الاتحاد يُذكّرنا بروح الوحدة الوطنية، ويؤكّد مكانة دولتنا المرموقة وإنجازاتها الرائدة في شتّى المجالات، ويُجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في بناءِ دولة مزدهرة، متقدّمة، ومتميّزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، داعياً الله تعالى أن يحفظَ الإمارات وقيادتَها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الاتحاد والاستقرار».