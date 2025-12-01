طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ54 غدت الإمارات نموذجاً يُحتذى به في بناء الإنسان والأوطان

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن دولة الإمارات وهي تحتفي بعيد الاتحاد الرابع والخمسين فإنها تستذكر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الحكام الذين وضعوا أولى لبنات دولة الإمارات العربية المتحدة، فغدت نموذجاً يُحتذى في بناء الإنسان والوطن، ومحطّ أنظار العالم لما حققته من إنجازات راسخة ورؤية تنموية رائدة.

وقال سموه، في كلمة له بهذه المناسبة: «يغمرنا شعور عظيم ونحن نشهد ازدهار دولة الإمارات وقد شقت طريقها بثبات نحو العالمية بفضل حكمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعمه المستمر لبناء دولة عصرية، قوامها الإنسان، ذات مكانة رفيعة في مؤشرات التنافسية الدولية، ضاربةً أروع الأمثلة في الريادة والعطاء وترسيخ قيم الأمن والأمان».

وأضاف أن الإمارات تبرز اليوم علامة فارقة على سلّم الاقتصاد العالمي، محاطة بأبجديات التطوّر وركائز الغد، تعمل بروح الفريق الواحد، على مدار الساعة، وطوال أيام السنة، لتسابق الزمن، وتبلغ المراتب الأولى، مسجلة حضوراً مشرفاً في كل المحافل الهادفة إلى خدمة البشرية ورفاهيتها وسعادتها.

وقال سموه: «نتابع عن كثب الرؤية التنموية الطموحة لدولة الإمارات في تمكين أبنائها من أدوات المستقبل عبر تنمية مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وترسيخها ممارسة حياتية في سلوكهم اليومي، في تجسيد حي للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي ودوره الأساسي في دفع مسيرة تقدم الإمارات، في مختلف الجوانب، الاجتماعية والاقتصادية والخدمية».

وأضاف سموه: «إنه بحلول عيد الاتحاد الرابع والخمسين، نواصل سعينا إلى جعل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة محوراً رئيسياً في استراتيجية الرفاه والتطور التي تنتهجها دولتنا لخدمة مواطنيها والمقيمين على أرضها، عبر بناء شراكات دولية متخصصة مع حكومات الدول المتقدمة، والشركات التقنية الكبرى، وتأسيس تحالفات للذكاء الاصطناعي، التي تعكس تطلعات الإمارات نحو مستقبل أفضل».

وقال سموه: «في هذه المناسبة المباركة، نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات، وندعو الله عز وجل أن يمن على بلدنا بالخير والنماء».