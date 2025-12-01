تكنولوجيا: سامسونج تجمّد مواصفات Galaxy S26 Ultra بينما تركز على أرباح شرائح بقيمة 69 مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشهد سامسونج صراعًا داخليًا بين قسم الشرائح DS صاحب الأرباح الضخمة، وأقسام الإلكترونيات الاستهلاكية المسؤولة عن تطوير هواتف Galaxy، وهو ما قد يؤثر على مواصفات وأسعار سلسلة Galaxy S26.

يتوقع محللون أن يحقق قسم الشرائح أرباحًا قد تصل إلى 69 مليار دولار في 2026، مدفوعًا بالطلب الهائل على شرائح الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

وبسبب هذا الطلب، ترفع سامسونج أسعار شرائحها بشكل كبير، ما يفرض ضغوطًا على صناع الأجهزة، من الهواتف إلى الحواسب والأجهزة اللوحية.

وعندما حاول قسم MX المسؤول عن تطوير Galaxy S26 توقيع عقد طويل الأجل للحصول على ذواكر LPDDR بسعر ثابت، رفض قسم DS ذلك، واكتفى بمنحه عقدًا قصير الأجل. ومع ارتفاع أسعار الذاكرة إلى أكثر من الضعف، سترتفع حصة تكلفتها داخل مكونات Galaxy S26 إلى نحو 20%، وهو ما يعادل تكلفة المعالج تقريبًا.

وأمام هذا الواقع الجديد، يبدو أن سامسونج ستتجه إلى تثبيت سعر Galaxy S26 Ultra بدلًا من رفعه، لكنها ستُبقي المواصفات كما هي تقريبًا دون ترقيات كبيرة في الشاشة أو الكاميرا أو الذاكرة. وتشير التقارير إلى أن أبرز ما سيجلبه الهاتف هو تصميم مُحسّن ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 حصري.

ورغم أن هذه الاستراتيجية قد تحافظ على سعر يبدأ من 1299 دولارًا، إلا أن الفجوة بينه وبين Galaxy S25 Ultra الذي يباع حاليًا بأقل من 900 دولار قد تجعل قرار الترقية محل تساؤل.

