تكنولوجيا: Steam تضرب بقوة وتضيف دفعة جديدة من الألعاب المجانية قبل نهاية نوفمبر 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسّعت Steam مجموعتها من الألعاب المجانية مع نهاية نوفمبر 2025، وتم رصد عدة عناوين جديدة حققت تقييمات قوية منذ أيامها الأولى.

أغلب هذه الألعاب صدرت بين أواخر شهر أكتوبر وبداية نوفمبر، وجاءت كالآتي:

• Death Drive: رواية مرئية مستوحاة من الغوثيك الأمريكي، صدرت في 31 أكتوبر بنسبة 98% تقييمات إيجابية.

• Loser Named Hana: رواية مرئية أخرى من اليوم نفسه، بتقييم 94% إيجابي.

• Ye Guild Clerk!: مغامرة تأشير ونقر مريحة مع أكثر من 40 نهاية، بتقييم “إيجابي للغاية”.

• Forbidden Terror: Board Game: لعبة رعب نفسي صدرت في 27 أكتوبر، بتقييم “إيجابي جدًا”.

• Pac-Snec: مزيج بين Pac-Man وSnake، بتقييم 93% إيجابي.

• DateBoy: لعبة كوميدية قصيرة أُطلقت في 5 نوفمبر، بتقييم 100% إيجابي.

• Fish³: First Catch: محاكاة صيد بلمسة كلاسيكية، وتقييم “إيجابي”.

• In Our Parlor: لعبة رعب أجوائي، بتقييم 89% إيجابي.

• Dream Slayers: لعبة RPG مجانية بإصدار مبكر، بتقييم “إيجابي في الأغلب”.

