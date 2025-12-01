تكنولوجيا: خلل في ويندوز 11 يخفي زر إظهار كلمة المرور على شاشة القفل لكنه ما زال يعمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت مايكروسوفت ظهور خلل غريب في ويندوز 11 يؤدي إلى اختفاء أيقونة تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور من شاشة القفل بعد التحديثات الأخيرة، مما يجعل بعض المستخدمين في حيرة من أمرهم حول كيفية تسجيل الدخول، رغم أن الزر ما زال يعمل بشكل طبيعي.

يُفترض أن يظهر زر كلمة المرور فقط عندما يفعّل المستخدم أكثر من وسيلة للدخول، مثل الـ PIN وكلمة المرور ومفتاح الأمان وبصمة الإصبع.

أما إذا اعتمد المستخدم على كلمة المرور فقط، فيعرض النظام الحقل مباشرة دون الحاجة لوجود الأيقونة، وبالتالي لا يبدو أن هناك مشكلة. لكن الخلل يصيب من لديهم عدة خيارات تسجيل دخول مفعّلة.

أوضحت مايكروسوفت أن المشكلة تظهر في إصدارات ويندوز 11 24H2 و25H2 بعد تثبيت تحديث KB5064081 الصادر في أغسطس 2025 أو أي تحديث لاحق. في هذه الحالة، يتوقف النظام عن عرض أيقونة كلمة المرور ضمن قائمة خيارات تسجيل الدخول، ما يعطي انطباعًا بأن خيار كلمة المرور لم يعد متاحًا.

في الواقع، يظل الزر موجودًا لكنه لا يُعرض بالشكل الصحيح ويظهر كمساحة فارغة. ووفقًا لتوثيق مايكروسوفت المحدث، يكشف تمرير المؤشر فوق هذه المساحة عن وجود منطقة قابلة للنقر. وبمجرد اختيارها، يفتح النظام حقل إدخال كلمة المرور بشكل طبيعي، مما يسمح بتسجيل الدخول دون مشاكل.

حتى الآن، لم توفر مايكروسوفت حلاً دائمًا، واكتفت بالتوصية باستخدام هذا الزر المخفي لحين إصدار تصحيح نهائي، والذي لم تحدد موعده بعد.

ويمثل هذا الخلل مشكلة جديدة تُضاف إلى سلسلة أخطاء سبّبها تحديث KB5064081 مؤخرًا. ففي نهاية سبتمبر، اضطرت مايكروسوفت لتصحيح خلل أدى إلى تجمّد الشاشة أو انقطاع التشغيل أو ظهور شاشة سوداء عند تشغيل محتوى فيديو محمي بنظام DRM عبر Blu-ray أو DVD أو تطبيقات التلفاز الرقمي.

كما أصلحت مشكلة منعت تثبيت بعض التطبيقات لدى الحسابات غير الإدارية بسبب ظهور مفاجئ لنافذة التحكم في الحساب، بالإضافة إلى تقطيع شديد في برامج البث المعتمدة على NDI على كل من ويندوز 10 وويندوز 11.

