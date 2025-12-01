تكنولوجيا: Casio تستعد لطرح ساعاتها الرقمية المربعة الجديدة في أوروبا بقوة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Casio في جلب ساعات G-Shock BGD-10KH إلى أوروبا، بعد أن توفرت بالفعل في اليابان ضمن سلسلة Baby-G+Plus ذات الشاشة الرقمية المربعة.

ظهرت الساعات الآن في المتاجر الإلكترونية الرسمية للشركة في دول مثل هولندا وإسبانيا وألمانيا بسعر 79.90 يورو.

تتميز الساعة بتصميم قابل للتحويل، إذ يمكن ارتداؤها في المعصم أو تعليقها كميدالية بفضل الحامل المُصمم على شكل قلب. كما تسمح الأحزمة القابلة للتبديل بتخصيص مظهرها، مع إمكانية تزيينها بالملصقات أو الإكسسوارات لإضفاء طابع شخصي أكثر.

تأتي الإصدارات الأربعة بلمسات باستيليّة مطفية:

• الأسود BGD-10KH-2C

• البنفسجي BGD-10KH-2B

• الوردي BGD-10KH-4

• الأصفر BGD-10KH-9

تعتمد كل نسخة على هيكل من الراتينج بمقاسات 42.8 × 39.0 × 14.7 مم، مع سوار مطابق، ومقاومة للماء حتى 10 بار.

توفر ساعات BGD-10KH دعمًا لـ 29 منطقة زمنية حول العالم، مع خيار التوقيت الصيفي وصيغتي 12 أو 24 ساعة. وتشير Casio إلى أن الساعة تحافظ على دقة تصل إلى ±30 ثانية في الشهر.

كما تضم مجموعة من الوظائف مثل المؤقت، والساعة الإيقافية، والتنبيهات اليومية، وإشارات الوقت كل ساعة، إضافة إلى شاشة LED مع توهج متبقي لسهولة القراءة في الإضاءة المنخفضة.

حتى الآن، لم تعلن Casio عن الموعد الرسمي لإطلاق هذه الساعات في أوروبا، لكنها تتيح التسجيل عبر صفحة المنتج للحصول على إشعار بمجرد توفرها. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستصل إلى أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة.

المصدر