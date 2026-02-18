تكنولوجيا: تسريبات تكشف تفاصيل سماعات أذن لاسلكية من ريدمي بأسعار معقولة وعمر بطارية يصل إلى 37 ساعة قبل إطلاقها العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر تسريب جديد لسماعات Redmi Buds 8 Active، وقد كشف تقريباً عن جميع التفاصيل الأساسية لسماعات الأذن اللاسلكية هذه. ومن المتوقع إطلاق هذه السماعات ذات السعر المعقول قريباً ببطارية تدوم 37 ساعة، ويُشاع أن تكلفتها ستبلغ 19.99 يورو.

يبدو أن شاومي تستعد لإطلاق إصدار آخر من Redmi Buds 8. من المقرر أن يكون هذا الزوج الجديد من سماعات الأذن اللاسلكية، الذي يحمل اللاحقة “Active” في الطراز، أكثر تكلفة من متغير Lite (سعره 22.99 يورو على Amazon.de) وتفيد التقارير أنه سيتميز بتصميم شبه داخل الأذن (Semi-in-ear).

وكما يشير تسريب جديد من YTechB، تتبنى Redmi Buds 8 Active هيكلاً مفتوحاً (Open-fit)، مشابهاً لسماعات Apple AirPods 4، ومثل سماعات أبل اللاسلكية الصديقة للميزانية تماماً، يوجد إلغاء نشط للضوضاء (ANC). ومع ذلك، من غير الواضح مدى جودة إلغاء الضوضاء، لكن ورقة المواصفات المسربة تشير إلى أن عمر البطارية سيكون ميزة كبيرة.

مع إيقاف تشغيل ANC، تفيد التقارير أن سماعات الأذن ستوفر ما يصل إلى 7 ساعات من وقت التشغيل، بينما مع العلبة، سيصل وقت التشغيل الإجمالي إلى 37 ساعة. وتشير ورقة المواصفات المسربة أيضاً إلى أن سماعات الأذن لن تستغرق وقتاً طويلاً ليتم شحنها بالكامل. ومثل Redmi Buds 8 Lite، من المتوقع أن تأتي Active مع بلوتوث 5.4، ولكن لا يوجد ذكر لأي دعم لترميز بلوتوث عالي الدقة (High-resolution codec).

يضيف YTechB أن Buds 8 Active ستأتي بإعداد محرك ديناميكي مقاس 14.2 مم وتقليل ضوضاء المكالمات بالذكاء الاصطناعي بميكروفون مزدوج. وتفيد التقارير أنه سيكون هناك دعم لـ Google Fast Pair، والاتصال متعدد النقاط (Multipoint connectivity)، ودعم الشحن السريع. ويُشاع أن تكلفة سماعات الأذن اللاسلكية ستبلغ 19.99 يورو في الاتحاد الأوروبي، ولكن لا توجد كلمة مؤكدة حول موعد إطلاقها.

