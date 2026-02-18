تكنولوجيا: رسميًا: شركة AOC تطلق شاشة ألعاب جديدة فائقة السرعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة AOC رسمياً شاشة ألعاب جديدة فائقة السرعة. بحجم 27 بوصة ودقة 2.5K، تعمل الشاشة الجديدة أيضاً بتردد 540 هرتز أو 1,000 هرتز حسب الحاجة. وبينما تميل AOC عادةً إلى إطلاق شاشات الألعاب الخاصة بها عالمياً، إلا أنها قدمت شاشة Agon Pro AGP277QK في الصين فقط حتى الآن.

أطلقت AOC الآن رسمياً شاشة الألعاب Agon Pro AGP277QK. وللتوضيح، تصل هذه الشاشة في أعقاب شاشة Philips Evnia 27M2N5500XD مباشرة. وبينما تم عرض كلتا الشاشتين في نهاية العام الماضي، أضافت فيليبس شاشتها Evnia 27M2N5500XD إلى موقعها الإلكتروني في أواخر يناير فقط.

وهكذا، يمثل الظهور الرسمي لـ Agon Pro AGP277QK ثاني شاشة ذات معدل تحديث فائق الارتفاع تصل في غضون أسابيع تقريباً. وكما هو متوقع، تتميز الشاشة بلوحة IPS مقاس 27 بوصة بتشطيب مسطح. أيضاً، تعمل الشاشة الجديدة بدقة 2,560 × 1,440 بكسل (2.5K/1440p) مع معدل تحديث يبلغ 540 هرتز. وبهذا المعنى، تتحدى Agon Pro AGP277QK الشاشات الحديثة مثل LG UltraGear OLED 27GX790B (بسعر حالي 999 دولاراً على أمازون).

ومع ذلك، يمكن لـ Agon Pro AGP277QK رفع معدل التحديث الخاص بها إلى 1,000 هرتز بدلاً من 720 هرتز مثل شاشة LG. وللقيام بذلك، يجب أن تخفض شاشة AOC الجديدة دقتها إلى 720p. تشمل مواصفات اللوحة الأخرى وقت استجابة قدره 1 مللي ثانية (GtG)، ودعم VRR، ونسبة تباين 2,000:1، وتغطية مساحة ألوان DCI-P3 بنسبة 95%، وسطوع SDR يبلغ 350 شمعة يرتفع إلى 500 شمعة عند تمكين وضع HDR.

علاوة على ذلك، تحزم AOC الكثير من الميزات داخل برنامج G-Menu الخاص بها، مثل Dynamic Crosshair و Sniper Scope. وفوق كل ذلك، تأتي Agon Pro AGP277QK مزودة بمنافذ DisplayPort 2.1 (UHBR 20) و HDMI 2.1 و USB 3.2 Type-A، بالإضافة إلى مقبس 3.5 ملم ومكبرات صوت ستيريو بقدرة 5 واط. لم تكشف AOC عن الأسعار أو التوافر بعد. وبينما تم إطلاق Agon Pro AGP277QK في الصين فقط حتى الآن، نتوقع أن تطرح AOC الشاشة الجديدة عالمياً في وقت لاحق من هذا العام أيضاً.