تكنولوجيا: تراجع مبيعات Switch 2 في أكتوبر أمام PS5 مع صعود قوي لمنصة سوني في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أظهرت تقارير جديدة أن نينتندو ورغم نجاح جهازها الجديد وتجاوز مبيعاته لتوقعاتها الداخلية، إلا أن PS5 يواصل إثبات قوته في الأسواق الأوروبية.

فقد كشف تقرير من Push Square استنادًا إلى The Game Business أن مبيعات PS5 تصدّرت Switch 2 في المملكة المتحدة، وهو اتجاه يتكرر في عدة دول أوروبية حيث ما تزال منصة سوني الجهاز الأكثر شعبية.

وقد شهد شهر أكتوبر نشاطًا ملحوظًا في سوق الأجهزة، إذ ارتفعت مبيعات Switch 2 بنسبة 22% مقارنة بشهر سبتمبر، ضمن إجمالي يقارب 140 ألف جهاز مُباع في بريطانيا.

ومع ذلك، سجل PS5 أداءً أقوى بارتفاع بلغ 36% خلال نفس الفترة. ووفقًا لـ The Game Business، ما يزال PS5 الجهاز الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة خلال 2025، رغم تراجع مستواه مقارنة بأكتوبر 2024. وبرغم أن Switch 2 طُرح في يونيو، فإن أداءه يبقى قويًا، لكن سوني بدأت مؤخرًا في استعادة زخمها أمام نينتندو.

وفي إسبانيا، أنهى PS5 عدة أشهر متتالية متقدمًا على Switch 2، رغم أن الجهاز متواجد في الأسواق منذ 2020، ما يعني أن قاعدة المشترين الجدد باتت أقل. ومع ذلك، تستمر شعبية بلايستيشن بالتصاعد في أوروبا بعد خمس سنوات من الإصدار.

تأثرت المبيعات كذلك بإطلاق ألعاب جديدة، إذ ساعد نجاح Ghost of Yotei في تعزيز أداء PS5، بينما تفوقت مبيعات Battlefield 6 (غير المتوفرة على Switch) على توقعات أوروبا.

في المقابل، لا تزال ألعاب الطرف الثالث على Switch 2 عاجزة عن مجاراة قوة ألعاب نينتندو الحصرية. ورغم صدور Pokémon Legends: Z-A في منتصف أكتوبر، تستعد الشركة لفترة أعياد مشغولة مع إصدارات مثل Kirby Air Riders و Metroid Prime 4: Beyond.

وبهدف الحد من تقدم نينتندو في موسم العطلات، أعلنت سوني عن تخفيضات سعرية على PS5. فقد أطلقت نموذجًا منخفض السعر لليابان، بينما حصلت بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة على تخفيضات موسمية لمعالجة الانتقادات المتعلقة بارتفاع الأسعار.

