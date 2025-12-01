تكنولوجيا: هاتف XploraOne من HMD يجمع بين ميزات الحاسب والهاتف في جهاز واحد مناسب للأطفال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة HMD منذ نحو شهرين هاتف Touch 4G، وهو جهاز هجين يجمع بين مزايا الهواتف الذكية وهيكل الهواتف التقليدية. واليوم تعود الشركة بجهاز جديد موجّه للأطفال، طوّرته بالتعاون مع العلامة النرويجية Xplora، المعروفة في سوق ساعات الأطفال الذكية.

يأتي جهاز XploraOne من HMD بنفس الفكرة العامة لهاتف Touch 4G، لكنه يركز بوضوح على سهولة الاستخدام للأطفال. ورغم أن الشركة لم تكشف حتى الآن عن المواصفات أو السعر، إلا أن تصميم الجهاز يُظهر تشابهًا واضحًا مع Touch 4G.

يحمل XploraOne شاشة لمس صغيرة، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفي، وزرًا رئيسيًا في الواجهة. وفي الخلف، يظهر مستشعر كاميرا واحد مع فلاش LED.

ويمكن أيضًا ملاحظة وجود منفذ لشريحة الاتصال على الجهة اليسرى، بينما تتواجد أزرار التشغيل والتحكم بالصوت على الجهة اليمنى. أما أعلى الجهاز، فيضم زرًا إضافيًا ومنفذ سماعات 3.5 ملم.

وتوضح الصور التشويقية أن XploraOne يسمح بإجراء واستقبال المكالمات، وإرسال الرسائل النصية والصوتية. كما يوفر الجهاز أدوات تحكم أبوية واسعة، ولا يدعم أي تطبيقات طرف ثالث أو متصفح إنترنت أو تطبيقات تواصل اجتماعي، لضمان بيئة آمنة للأطفال.

من المتوقع أن تشارك HMD وXplora مزيدًا من التفاصيل حول الجهاز خلال الفترة المقبلة.

