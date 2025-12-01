اخبار العالم / اخبار العراق

"يونامي" تنوه عن جلسة لمجلس الأمن الدولي تخص العراق

بغداد - ياسين صفوان - وقالت "يونامي" في بيان نشرته على منصة "أكس"، "سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة بشأن الوضع في العراق يوم الثلاثاء، 2 كانون الأول/ ديسمبر 2025، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك (6:00 مساءً بتوقيت بغداد)".

وأضاف البيان، "من المتوقع أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق وبشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".
