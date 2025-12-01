اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أفريقيا الوسطى بذكرى يوم إعلان الجمهورية

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة فوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة فوستين أركانج تواديرا.

 

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي فيليكس مولوا رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى.

