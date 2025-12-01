وزير الداخلية يتفقد مصنع الجواز الإلكترونى ببورتسودان

وقف الفريق شرطة حقوقى / بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية الأحد على سير العمل بمصنع الجواز الإلكترونى بحضور الفريق شرطة حقوقى/ عثمان محمد الحسن دينكاوى رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى واللواء شرطة/ عبدالمحمود العوض على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة واللواء شرطة/ خوجلى خيرالله الأمين مدير الإدارة العامة للسجل المدنى ومدراء الإدارات والدوائر بالإدارة العامة للجوازات.

وإستمع وزير الداخلية خلال الزيارة الى تنوير متكامل من رئيس الهيئة عن الترتيبات الفنية والإدارية التى إكتملت داخل المصنع والذى سيتم إفتتاحه قريبا ، وشملت الزيارة جولة داخل المصنع الذى يقوم بإنتاج الجواز الإلكترونى و البطاقة الشخصية القومية وفق أحدث النظم التقنية تحت إشراف خبراء من الشرطة السودانية

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن المصنع يسهم فى توطين صناعة الجواز والبطاقة القومية بالبلاد مواكبة للتطور التقني الكبير الذى تشهده الخدمات الشرطية بدعم وإهتمام من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة.

المكتب الصحفي للشرطة