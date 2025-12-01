تكنولوجيا: تحديث One UI 8.5 يشير إلى ترقية منتظرة بقوة لسلسلة Galaxy S26 من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تقدم سلسلة Galaxy S26 من سامسونج مجموعة من التحسينات مقارنة بالجيل السابق، وقد بدأت التسريبات الأخيرة بالفعل في توضيح بعض هذه التطورات. ومع ذلك، كشف كود داخلي في واجهة One UI 8.5 عن ترقية أساسية كانت منتظرة منذ سنوات.

بحسب ما رصده موقع Android Authority، يظهر داخل الكود ذكر لوضع جديد يحمل اسم “الشحن اللاسلكي السريع جدًا”. ويُعد هذا خيارًا غير موجود في سلسلة Galaxy S25 التي تدعم وضعين فقط: الشحن اللاسلكي العادي الذي تتراوح سرعته بين 5 و10 واط، ووضع “Fast” الذي يوفر سرعة تصل إلى 15 واط.

يُتوقع أن يسمح وضع “الشحن اللاسلكي السريع جدًا” في هواتف Galaxy S26 بالوصول إلى سرعة شحن تصل إلى 25 واط، لتتوافق بذلك مع معيار Qi 2.2.

وقد أشارت تقارير سابقة إلى هذا الاحتمال، مما يجعلها ترقية كبيرة مقارنة بسلسلة S25 التي بقيت محدودة عند 15 واط لسنوات. وتشير المعلومات الحديثة أيضًا إلى أن الأجهزة القادمة قد تحصل على مغناطيس مدمج لدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي، بطريقة مشابهة لـ MagSafe في أجهزة آبل و Pixelsnap من جوجل.

ومع ذلك، قد تقتصر سرعة 25 واط لاسلكيًا على هاتف Galaxy S26 Ultra فقط، بينما قد تحصل النسخة العادية ونسخة Plus على سرعات 20 واط أو ربما تبقى عند الحد التقليدي 15 واط كما في الإصدارات السابقة.

وبالحديث عن الإصدار Ultra، فمن المتوقع أيضًا أن يحصل على ترقية في سرعة الشحن السلكي، إذ تشير التقارير الأخيرة إلى دعمه شحنًا سريعًا بقدرة 60 واط تحت علامة Super Fast Charging 2.0 المطوّرة.

المصدر