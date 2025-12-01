مصرع مؤثّرة الدّرّاجات النّاريّة بعد اصطدامها بشاحنة… ومنشور صادم قبل ساعات من الحادث

دبي - فريق التحرير: أفادت وسائل إعلام في أميركا الجنوبيّة بوفاة كارين صوفيا كيروز راميريز، وهي مؤثّرة معروفة بنشر محتوى يتعلّق بالدّرّاجات النّاريّة.

النّجمة، المعروفة أيضًا بلقب “Bikegirl” عبر الإنترنت، فقدت السّيطرة على درّاجتها واصطدمت بشاحنة في مدينة فلوريدا بلانكا في كولومبيا وفقًا لموقع “ميتروبوليس” البرازيليّ.

وبعد اصطدامها بالشّاحنة، ذكرت التّقارير أنّ راميريز تعرّضت للدّهس من قبل شاحنة أخرى.

وقال جاهير أندريس، وهو مسؤول في قطاع النّقل بالبلاد، لصحيفة “ديلي ميل”: “الفرضيّة الأكثر احتمالًا للحادث هي أنّ السّائقة كانت تقود بين مركبتَين”، وهو ما يُعرف بعملية التّحرّك بين المسارات (Lane Splitting). وأضاف أندريس للصّحيفة أنّ تحقيقًا جاريًا في وفاة كارين.

ووفقًا لـ”ميتروبوليس”، نشرت راميريز منشورًا صادمًا عبر مواقع التّواصل قبل ساعات من وفاتها، كتبت فيه: “آمل ألّا أتعرّض لحادث، لأنّني أقود من دون نظّاراتي.”

وكان لدى كارين أكثر من ثلاثين ألف متابع عبر إنستغرام وقت وفاتها. وقبل أربعة أيّام فقط، نشرت مقطع فيديو وهي تنظّف درّاجتها. كانت راميريز تبلغ خمسة وعشرين عامًا.