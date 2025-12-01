تطوّر جديد في علاقة هاندا أرتشيل بهاكان صابانجي… إقرأ التّفاصيل

دبي - فريق التحرير: شهدت علاقة الممثّلة التّركية الشّهيرة هاندا أرتشيل برجل الأعمال هاكان صابانجي تطوّرًا لافتًا خلال السّاعات الماضية، بعد أن لاحظ الجمهور قيام الطّرفَين بإلغاء متابعة أحدهما للآخر عبر حسابيهما على إنستغرام، في خطوة عزّزت عدم التّواصل مجدّدًا.

وتعود بداية الحديث عن الانفصال إلى أغسطس ٢٠٢٥، حين تبيّن أنّ الثّنائي أنهى علاقته التي استمرّت نحو ثلاث سنوات، في خبر صدم محبّيهما الّذين اعتادوا ظهور الثّنائي بشكل متناغم خلال المناسبات. وقد تأكّدت الشّائعات بعدما حذفت هاندا أرتشيل جميع الصّور الّتي جمعتها بصابانجي الّتي وثّقت لحظاتهما السّعيدة خلال فترة ارتباطهما.

وبينما كان الجمهور في تركيا والعالم العربي يترقّب إعلان خبر زواجهما، جاء إعلان الانفصال ليُنهي موجة التّكهّنات. ووفق مصادر مقرّبة، فقد أقرت أرتشيل بانفصالها عن هاكان، لكنها اختارت عدم الكشف عن الأسباب حفاظًا على خصوصيّتها.

اللافت أنّ ظهور الثّنائي الأخير كان قبل أسابيع قليلة فقط، حين حضرا معًا حفل زواج نجل مصمّم الأزياء العالميّ إيلي صعب في لبنان، إذ بدا الانسجام واضحًا بينهما في الصّور، هذا ما زاد من صدمة الجمهور بعد الإعلان المفاجئ لانتهاء العلاقة.

وبإلغاء المتابعة رسميًّا عبر “إنستغرام”، يبدو أنّ الثّنائي قد وضع النّقطة الأخيرة في قصّة حبّ لطالما حظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام وجمهور الدّراما التّركيّة.