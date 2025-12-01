حمادة هلال يحتفل بجائزة لـ “المدّاح” وتفاصيل جديدة عن الجزء السادس

دبي - فريق التحرير: إحتفل الفنّان المصريّ حمادة هلال، عبر حسابه على “إنستغرام” بفوزه بجائزة أفضل ممثّل درامي لعام ٢٠٢٥، عن دوره في مسلسل “المدّاح – أسطورة العهد”، إذ نشر مقطع فيديو يوثّق لحظة تتويجه خلال ملتقى فعاليّات التّميّز والإبداع في دورته الرّابعة.

وعلّق “هلال”، على الفيديو قائلًا: “شكرًا لمهرجان التّميّز والإبداع على تقديرهم لعملي في مسلسل المدّاح. فاز أسطورة العهد بجائزة أفضل ممثّل دراميّ لعام ٢٠٢٥. هذا الشّرف يشكّل بالنّسبة إليّ دافعًا أكبر للاستمرار في تقديم الأفضل.”

يُذكر أنّ حمادة هلال، يواصل حاليًّا تصوير الجزء السّادس من “المدّاح”، المتوقّع أن يكون الجزء الأخير من العمل وهو من إنتاج شركة “الصّبّاح” والمنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل الّذي يتضمّن تطوّرًا كبيرًا في الأحداث، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنّانين الأجانب وظهور شخصيّة الدكتور “سميح” الّتي يمثّلها الفنّان فتحي عبد الوهّاب.

تدور أحداث المسلسل حول عودة شخصيّة “صابر المدّاح” إلى الحياة بمعجزة، ليجد في استقباله “أصحاب النّور من الجنّ العلَوي” الّذين يكلّفونه بمهمّة القضاء على بنات إبليس: “ستّ الحسن”، “بلقيس” و”فحيح”، بعد اجتماعهنّ لتنفيذ خطّة تهدّد البشريّة.

ضمّ العمل نخبة من الممثّلين، منهم: حمادة هلال، غادة عادل، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصّايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهّاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمّد علي رزق، تامر شلتوت، جوري بكر وخالد الصّاوي.

المسلسل من تأليف أمين جمال، شريف يسري ووليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج.