اسم غير متوقّع يطلّ مع هند صبري في رمضان ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: انضمّت الممثلة هدى الاتربي إلى نجوم وفريق عمل مسلسل “ست الحسن” من بطولة الممثلة هند صبري، والمقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني لعام ٢٠٢٦.

وتأتي هذه الخطوة كمفاجأة لجمهورها في رمضان، خاصة أن الدور الجديد يختلف تمامًا عن مشاركتها في مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام الممثل ياسر جلال، الذي تشارك في بطولته أيضًا خلال الموسم نفسه.

وتعيش هدى الاتربي حالة انتعاش فني بين الدراما والسينما، إذ تنتظر قريبًا عرض فيلم “بيج رامي” مع رامز جلال في دور العرض، إلى جانب انضمامها لفيلم “١٠١ مطافي” مع المنتج أحمد السبكي، والذي يشارك في بطولته محمد عبد الرحمن توتا، أوس أوس، وعبد الرحمن ظاظا، ومن تأليف ضياء محمد وإخراج محمد أمين.

يُذكر أن “ست الحسن” هو اسم مبدئي لمسلسل الممثلة هند صبري، المقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، وهو من قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج المتحدة استديوز.