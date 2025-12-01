ديفيد ساكس يصف تقرير نيويورك تايمز حول تضارب المصالح بأنه “لا شيء يستحق الذكر”

تام شمس - الاثنين 1 ديسمبر 2025 06:43 مساءً - هاجم ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة في البيت الأبيض، صحيفة نيويورك تايمز بعد نشرها تقريرًا يُفصّل كيف يمكن لدوره الاستشاري الحكومي أن يعود بالنفع على استثماراته واستثمارات المقربين منه.

قال ساكس في منشور على منصة X إنه، وعلى الرغم من أنه قام “بدحض تقرير التايمز بالتفصيل” خلال الأشهر الخمسة الماضية، فإن الصحيفة مضت في نشر مقال يوم الأحد حول ما وصفته بتضارب المصالح.

وكتب ساكس: “يبدو أنهم رفعوا أيديهم اليوم ونشروا هذا التقرير الفارغ. أي شخص يقرأه بعناية سيرى أنهم جمعوا مجموعة من الحكايات التي لا تدعم العنوان.”

ساكس هو أحد مؤسسي صندوق رأس المال المغامر Craft Ventures وشريك فيه، وقد أثار دوره كموظف حكومي خاص في البيت الأبيض مخاوف في السابق، إذ قالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن في مايو إنه “مستثمر ماليًا في قطاع الكريبتو، مما يضعه في موقع قد يحقق منه مكاسب نتيجة أي تغيير في السياسات الخاصة بالكريبتو يُصدره من البيت الأبيض”.

احتفاظ ساكس بـ 20 استثمارًا مرتبطًا بالكريبتو

قبل توليه دوره الجديد في البيت الأبيض، تخلّى ساكس وCraft عن أكثر من 200 مليون دولار من العملات المشفّرة والأسهم المرتبطة بالكريبتو، كان من بينها ما لا يقل عن 85 مليون دولار يملكها ساكس شخصيًا، لكنه احتفظ بحصص في عدد من الاستثمارات غير السائلة في شركات مرتبطة بالأصول الرقمية.

ذكرت نيويورك تايمز أن تحليلها لإفصاحاته المالية أظهر أنه احتفظ بـ 708 استثمارات في شركات تقنية، بينها 449 استثمارًا مرتبطًا بالذكاء الاصطناعي، و20 استثمارًا مرتبطًا بالكريبتو يمكن جميعها أن تستفيد من السياسات التي يدعمها ساكس.

أحد أمثلة تضارب المصالح المحتملة، بحسب الصحيفة، هو أن Craft Ventures مستثمر في شركة BitGo للبنية التحتية في مجال الكريبتو، والتي تقدم خدمة “stablecoin-as-a-service”. وقد تقدمت BitGo بطلب للإدراج في البورصة في سبتمبر، وأظهرت الملفات التنظيمية أن Craft تمتلك 7.8% من الشركة.

أشارت الصحيفة أيضًا إلى أن ساكس كان من أبرز الداعمين لقانون GENIUS الخاص بتنظيم العملات المستقرة، والذي تم توقيعه ليصبح قانونًا هذا العام وهو تشريع يتوقع كثيرون في الصناعة أنه سيعزز استخدام العملات المستقرة من قبل المؤسسات.

كما أورد التقرير أمثلة أخرى تتعلق بارتباطات ساكس وCraft بشركات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهي شركات شهدت ارتفاعات كبيرة مع تزايد الرهانات الحكومية والمالية على التكنولوجيا.

وقالت نيويورك تايمز إن الإعفاءات الأخلاقية التي نشرها ساكس في مارس تنص على أنه سيبيع حصصه في شركات الذكاء الاصطناعي والكريبتو؛ لكنها لم توضّح متى تم البيع أو قيمة الاستثمارات المتبقية لديه.

ساكس: التايمز صنعت “رواية زائفة”

شارك ساكس في منشوره على X رسالة من محاميه في شركة Clare Locke تتهم نيويورك تايمز بأنها انطلقت بنية “كتابة مقال تشهيري” وأن المراسلين حصلوا على “تعليمات واضحة” للعثور على تضارب مصالح بأي طريقة.

وأضاف ساكس أن التقرير يُظهر “بوضوح كيف أساءت التايمز توصيف الحقائق أو تجاهلتها عمدًا لدعم روايتها الزائفة.”

وقالت المتحدثة باسم ساكس، جيسيكا هوفمان، للصحيفة إنه التزم بجميع قواعد الموظفين الحكوميين الخاصين، بينما صرّح مكتب الأخلاقيات الحكومية بأن ساكس ينبغي أن يتخلى عن بعض أنواع الاستثمارات لكن ليس جميعها.

يتحدد دور ساكس كموظف حكومي خاص بـ 130 يومًا فقط، وفي سبتمبر تساءل مشرّعون ديمقراطيون عمّا إذا كان تجاوز الحدّ المسموح به. لكن ساكس بحسب ما ورد يدير أيام عمله الحكومية بعناية لضمان عدم تخطيه السقف القانوني.