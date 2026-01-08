محللون: صندوق بيتكوين المتداول من مورغان ستانلي قد يقدّم قيمة استراتيجية تتجاوز حجم التدفقات

تام شمس - الخميس 8 يناير 2026 07:45 مساءً - قد يكون بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي بصدد تموضع استراتيجي يضمن له تحقيق فوائد بعيدة المدى، حتى في حال لم يحقق صندوقه الفوري المتداول لبيتكوين أداءً قويًا من حيث التدفقات، وفقًا لما قاله جيف بارك، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة ProCap.

وقال بارك يوم الأربعاء: "مورغان ستانلي يراهن على أنه حتى لو لم يتحول صندوقه المتداول إلى نجاح ضخم من حيث الحجم، فهناك فائدة غير ملموسة ستسهم في تعزيز نفوذه ومكانته".

وتأتي تصريحاته بعد يوم واحد فقط من تقديم مورغان ستانلي طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لإطلاق صندوقين متداولين، أحدهما مرتبط ببيتكوين (BTC) والآخر بسولانا (SOL).

سوق العملات الرقمية "أكبر بكثير" مما كان يُعتقد

أوضح بارك أن هذه الخطوة ستحقق فوائد اجتماعية وسمعية ومالية للبنك، بغض النظر عن حجم التدفقات التي ستجذبها المنتجات الجديدة.

وأشار إلى تركيز مورغان ستانلي المتزايد على تحقيق الدخل من شركة الوساطة التابعة له ETRADE عبر التداول بالعملات الرقمية وشراكات الترميز (Tokenization).

وقال: "تزداد أهمية هذه الخطوة كأثر إيجابي غير مباشر، خصوصًا إذا ساعدت في استقطاب أفضل الكفاءات مقارنة بالمنافسين".

وأضاف أن الإعلان بحد ذاته يُظهر أن سوق العملات الرقمية "أكبر بكثير" مما توقعه حتى العاملون داخل القطاع، لا سيما من حيث القدرة على الوصول إلى عملاء جدد.

كما رأى أن الميزة السمعة لصندوق بيتكوين المتداول تتجاوز الأداء، إذ يمنح مورغان ستانلي صورة مؤسسة داعمة لبيتكوين.

وقال: "كل مدير أصول يدرك أن امتلاك صندوق بيتكوين متداول يبعث برسالة مفادها أنه متطلع إلى المستقبل، شاب نسبيًا، وجريء بعض الشيء".

"قد يتبع الآخرون"، وفق محلل صناديق

من جانبه، قال براين آرمور، محلل الصناديق المتداولة في Morningstar، لوكالة رويترز يوم الثلاثاء، إن دخول مورغان ستانلي المفاجئ إلى مجال العملات الرقمية قد يعني أنه يسعى إلى "نقل عملائه المستثمرين في بيتكوين إلى صناديقه الخاصة، ما قد يمنحه انطلاقة سريعة رغم دخوله المتأخر".

وأضاف: "دخول بنك إلى سوق صناديق العملات الرقمية المتداولة يضفي عليها مزيدًا من الشرعية، وقد يشجع مؤسسات أخرى على أن تحذو حذوه".

ويُعد مورغان ستانلي واحدًا من أكبر ثلاثة بنوك استثمارية في العالم إلى جانب غولدمان ساكس وJPMorgan. ورغم أن الشركتين الأخريين لديهما ارتباطات استثمارية بالعملات الرقمية، فإن أيًا منهما لا يقدّم صندوقًا متداولًا خاصًا بالعملات الرقمية حتى الآن.