تكنولوجيا: هاتف Honor Magic 8 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ينطلق رسميًا خارج الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدّمت شركة Honor سلسلة Magic 8 في الصين منتصف أكتوبر 2025، وضمت السلسلة اثنين من أوائل الهواتف الرائدة المزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5. واليوم، يبدأ إصدار Magic 8 Pro رسميًا في مغادرة السوق الصينية.

يتوفر Honor Magic 8 Pro الآن للطلب المسبق في ماليزيا، حيث يأتي طراز 12 جيجابايت رام و512 جيجابايت تخزين بسعر 4,599 رينجيت، بينما يصل سعر طراز 16 جيجابايت رام و1 تيرابايت تخزين إلى 5,199 رينجيت.

وتُعادل هذه الأسعار تقريبًا 1,113 و1,258 دولارًا أمريكيًا، في حين تباع هذه الإصدارات في الصين بما يقارب 847 و946 دولارًا. ولتشجيع الحجز المسبق، تضيف Honor كاميرا Insta360 Ace Pro ضمن العرض الماليزي، إلى جانب مزايا ترويجية أخرى.

يحمل الإصدار الماليزي نفس المواصفات المعتمدة في النسخة الصينية، بما في ذلك بطارية ضخمة بسعة 7,100 مللي أمبير تدعم شحنًا لاسلكيًا بقدرة 80 واط، وشحنًا سلكيًا بسرعة 100 واط. كما يبرز الهاتف بشاشته البالغة 6.71 بوصة التي تقدم سطوع HBM يصل إلى 1,800 نتس ومعدل تحديث 120 هرتز.

وفي ما يتعلق بالكاميرا، تُظهر نتائج الاختبارات قدرة Magic 8 Pro على التعامل مع مختلف ظروف التصوير، حيث يلتقط صورًا مفصلة بفضل قوة معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5.

المصدر