رسميًا.. السعودية تتيح تأشيرة الزيارة الجديدة لمواطني 8 دول فقط.. تعرّف عليها

شيئاً فشيئاً يصبح الدخول إلى المملكة العربية السعودية سلسًا وسهلًا إذ تقوم المملكة بتحديث القوانين والإجراءات المتعلقة بدخول الزوار إليها بشكل مستمر وذلك بهدف استقطاب الزوار من مختلف دول العالم، آخر هذه الإجراءات هي إتاحة تأشيرة الدخول الإلكترونية لمواطني 8 دول جديدة.

السعودية تتيح تأشيرة الزيارة الجديدة لمواطني 8 دول

يتساءل الكثير عن الدول التي سيتم إتاحة تأشيرة الدخول الإلكترونية لمواطنيها. بيان الجوازات السعودية يشير إلى أن هذه الدول هي أذربيجان وجورجيا وألبانيا وجنوب أفريقيا وأوزباكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان والمالديف، عند النظر إلى هذه الدول يمكن الملاحظة بوضوح أنّ معظمها آسيوية وهو مايثير تساؤلاً آخر، لماذا هذه الدول بالذات.

للإجابة عن هذا السؤال يجب علينا النظر إلى استراتيجية المملكة في استقطاب الزوار واتساقها مع رؤية المملكة 2030. تهدف المملكة إلى استقطاب 150 مليون زائر أجنبي بحلول العام 2030 ولتحقيق هذا الهدف قامت بوضع خطة واضحة تشمل تقديم تسهيلات الدخول لمواطني بعض الدول ولعل هذه الدول الثمان أبرزها.

إذا كنت مواطن في هذه الدول فهذا يعني أنه ستتمكن من الدخول إلى المملكة بسهولة عبر تأشيرة زيارة إلكترونية يتم إصدارها في دقائق معدودة. أما إذ لم تكن دولتك إحدى هذه الدول فهذا يعني أنّ عليك الانتظار حتى إصدار قرار جديد يتيح لمواطني دولتك الدخول إلى المملكة عبر تأشيرة الزيارة الإلكترونية.