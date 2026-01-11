شكرا لقرائتكم خبر الصحة القابضة تعلن انتقال الدفعة الأولى إلى التجمعات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة الصحة القابضة عن انتقال الدفعة الأولى من وزارة الصحة إلى التجمعات الصحية، والتي شملت انتقال أكثر من 62 ألف موظف من الكوادر الصحية والإدارية في التجمعات الصحية، حيث كانت نسبة قبول العروض 99.9%، ونسبة الاعتذار أقل من 0.001% بعدد 48 موظفا من إجمالي طلبات النقل، ويعد أغلب الأسباب متعلقة بقرب التقاعد لبعض الموظفين.

وشملت الدفعة الأولى انتقال 3 تجمعات صحية وهي: تجمع الرياض الصحي الثاني، وتجمع الشرقية الصحي، وتجمع القصيم الصحي، في حين تستمر الصحة القابضة في استكمال خطة نقل باقي التجمعات الصحية.

يأتي ذلك ضمن جهود تعزيز تحول القطاع الصحي في إطار رؤية المملكة 2030، مما يعزز دور نموذج الرعاية الصحية السعودي في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها، وتمكين كوادره الوطنية للعمل ضمن منظومة محفزة تدعم التطور المهني وترفع كفاءة الأداء.

يُذكر أن الصحة القابضة هي شركة وطنية تتولى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من خلال 20 تجمعا صحيا، تستهدف تقديم الخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة.