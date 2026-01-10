الخارجية اليمنية: نقل 609 سياح من سقطرى إلى جدة بالتنسيق مع السعودية

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، الانتهاء من عملية نقل السياح الأجانب العالقين في جزيرة سقطرى إلى مدينة جدة، عبر 4 رحلات جوية سيرتها الخطوط الجوية اليمنية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الخطوط الجوية اليمنية، نقلت 609 سائحاً من مختلف الجنسيات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وبالتواصل والتنسيق المباشر مع سفارات الدول التي ينتمي إليها السياح.

وأشادت وزارة الخارجية، بالجهود التي بذلتها الخطوط الجوية اليمنية في إنجاح هذه العملية، وتسهيل إجراءات نقل العالقين.