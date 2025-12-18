الأسهم المُرمَّزة قد تكون على السلسلة، لكن هيئة SEC لا تزال تريد مفاتيحها

تام شمس - الخميس 18 ديسمبر 2025 01:45 مساءً - أوضحت إدارة التداول والأسواق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، يوم الأربعاء، كيفية حيازة الوسطاء-التجّار للأسهم والسندات المُرمَّزة ضمن قواعد حماية العملاء المعمول بها حاليًا، في إشارة إلى أن الأوراق المالية القائمة على البلوكشين ستُدرج ضمن أطر الحماية التقليدية للأوراق المالية، بدل التعامل معها كفئة جديدة مستقلة.

وقالت الإدارة إنها لن تعترض على اعتبار الوسطاء–التجّار أنفسهم في “حيازة” الأوراق المالية المشفّرة بموجب قواعد حماية العملاء الحالية، شريطة استيفاء مجموعة من المتطلبات التشغيلية والأمنية ومتطلبات الحوكمة. وينطبق ذلك فقط على الأوراق المالية المشفّرة، بما في ذلك الأسهم أو السندات المُرمَّزة.

ورغم أن البيان لا يُعد قاعدة تنظيمية ملزمة، فإنه يوفّر وضوحًا بشأن الكيفية التي تتوقع بها الجهات التنظيمية الأميركية دمج الأوراق المالية المُرمَّزة ضمن أطر الحماية السوقية التقليدية. ويشير التوجيه إلى أن هذه الأوراق لا تُعامل كفئة أصول جديدة ذات قواعد خاصة، بل تُدرج ضمن أطر الوساطة–التجارية القائمة، حتى وإن جرى تسويتها عبر شبكات البلوكشين.

التمويل التقليدي على البلوكشين: قواعد حيازة الأوراق المالية المُرمَّزة

يرتكز البيان على القاعدة 15c3-3، وهي قاعدة حماية العملاء التي تُلزم الوسطاء–التجّار بالاحتفاظ بالسيطرة أو الحيازة الفعلية للأوراق المالية المدفوعة بالكامل من قِبل العملاء.

وأوضحت الإدارة أن الأوراق المالية المشفّرة المسجّلة على البلوكشين قد تستوفي شرط “الحيازة الفعلية” في ظروف معينة، على أن يحتفظ الوسيط–التاجر بسيطرة حصرية على المفاتيح الخاصة التي تتيح الوصول إلى الأصول ونقلها.

وبالرغم من تسجيل هذه الأصول على البلوكشين، يجب ألا يتمكن العملاء أو أي أطراف ثالثة، بما في ذلك الجهات التابعة، من تحريك الورقة المالية دون تفويض الوسيط.

ويرسم البيان بذلك حدًا فاصلًا واضحًا بين الأوراق المالية المُرمَّزة ونماذج الحفظ الذاتي الشائعة في عالم الكريبتو، مفضّلًا حماية العملاء على الطابع اللامركزي غير المصرّح به.

كما يُتوقع من الوسطاء–التجّار الاستعداد لسيناريوهات مثل هجمات 51%، والانقسامات الصلبة (Hard Forks)، والإيردروبات، وغيرها من الاضطرابات التقنية. ويتعين عليهم كذلك وضع خطط للتعامل مع أوامر المصادرة أو التجميد أو القيود على التحويل الصادرة بموجب أوامر قانونية.

ويعزز هذا التوجيه فكرة أن الأسهم أو السندات المُرمَّزة، بغض النظر عن التقنية المستخدمة في إصدارها أو تسويتها، يجب أن تُعامل أولًا كأوراق مالية تقليدية.

تداول الأوراق المالية المُرمَّزة ضمن الأطر التنظيمية

في بيان منفصل صدر في اليوم نفسه، سلطت مفوضة هيئة SEC هيستر بيرس الضوء على التحديات المرتبطة بجانب التداول للأوراق المالية المشفّرة.

وأثارت بيرس تساؤلات تتعلق بالبورصات الوطنية وأنظمة التداول البديلة التي تسهّل تداول الأوراق المالية المشفّرة، بما في ذلك الأزواج التي يكون أحد طرفيها ورقة مالية والآخر أصلًا غير مُصنَّف كأوراق مالية.

وتعكس هذه التساؤلات ضغوطًا متزايدة لفرض قواعد هيكل السوق، المصممة أساسًا للأسهم التقليدية، على الأصول القائمة على البلوكشين. كما تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الأطر التنظيمية الحالية ومتطلبات الإفصاح والتقارير المرتبطة بها تفرض تكاليف تفوق فوائدها عند تطبيقها على منصات تداول الكريبتو.

منصات تتسابق نحو الأسهم المُرمَّزة

تأتي هذه البيانات في وقت تتجه فيه منصات الكريبتو والمؤسسات التداولية بوتيرة متسارعة نحو ترميز الأوراق المالية.

ففي 30 نوفمبر، قال رئيس استراتيجية الأصول الرقمية في بورصة ناسداك، مات سافاريزي، إن البورصة تعتزم التحرك سريعًا في ملف الأسهم المُرمَّزة، والعمل مع هيئة SEC بأسرع وقت ممكن لإتاحة هذه الميزة على منصة التداول.

كما أعلنت شركة Securitize، المتخصصة في ترميز الأوراق المالية، يوم الثلاثاء، خططها لإطلاق تداول مُلتزم بالأنظمة للأسهم المُرمَّزة على السلسلة، بواجهة “على نمط المبادلة” مألوفة لمستخدمي التمويل اللامركزي (DeFi).

وفي يوم الخميس، أطلقت منصة Coinbase ميزة تداول الأسهم ضمن مساعيها للتحول إلى “منصة شاملة لكل شيء”.