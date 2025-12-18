شركة كوين بيس توسّع أعمالها لتشمل تداول الأسهم والمشتقات وأسواق التوقعات: التفاصيل

تعمل شركة كوين بيس على توسيع نطاق خدماتها بشكل كبير، في خطوة تهدف إلى التحول من منصة تركز على تداول العملات الرقمية إلى مركز متكامل للخدمات المالية.

وأعلنت الشركة عن إطلاق تداول الأسهم والعقود الآجلة والعقود الدائمة، إلى جانب أسواق التوقعات، مع توسيع إمكانية الوصول إلى التمويل اللامركزي على شبكة سولانا.

ولا يقتصر التوسع على التداول فقط، إذ كشفت كوين بيس عن إضافة خدمات بيع الرموز الرقمية وإصدار العملات المستقرة، إلى جانب إطلاق منصة “Coinbase Tokenize”، وهي حل متكامل يتيح للمؤسسات نقل الأصول إلى البلوكشين، بما يشمل الإصدار والحفظ والامتثال والتداول في مكان واحد.

ووفقا للرئيس التنفيذي “براين أرمسترونغ”، فإن المنصة تستهدف ربط قاعدة المستخدمين الضخمة من المستثمرين بالأصول الجديدة، وتمكين المؤسسات من توزيع منتجاتها على نطاق أوسع.

هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية الشركة لإعادة هيكلة نموذج أعمالها، بحيث لا تعتمد فقط على إيرادات التداول، بل تقدم منظومة مالية شاملة.

وأكد “أرمسترونغ” أن كوين بيس لم تعد مجرد منصة لتداول العملات الرقمية، بل أصبحت مكان يمكن فيه تداول مختلف أنواع الأصول.

وفي إطار دعم المطورين والشركات، أطلقت كوين بيس مجموعة من واجهات البرمجة المؤسساتية التي تركز على الحفظ، والمدفوعات، والتداول، والعملات المستقرة.

كما سلطت الضوء على خدمة العملات المستقرة المخصصة، التي تتيح للشركات إصدار عملات مستقرة بعلامتها التجارية، مدعومة بالكامل وقابلة للعمل عبر عدة شبكات.

