صندوق Fidelity للبيتكوين يقود التدفقات الواردة نحو صناديق ETF البيتكوين

سجّلت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة صافي تدفقات واردة بقيمة 457 مليون دولار يوم أمس 17 ديسمبر، وفقا لبيانات “Farside Investors”، في إشارة إلى عودة شهية المستثمرين بعد موجة عمليات السحب السابقة.

وتصدّر صندوق Fidelity Bitcoin ETF (FBTC) التدفقات الإيجابية باستقطابه 391 مليون دولار، لترتفع قيمة أصوله الصافية إلى نحو 12.4 مليار دولار.

في المقابل، جذب صندوق BlackRock (IBIT) تدفقات بقيمة 111 مليون دولار خلال اليوم نفسه.

على الجانب الآخر، شهدت صناديق البيتكوين التابعة لكل من “Bitwise” و”ARK Invest” عمليات استرداد للأسهم، ما حدّ جزئيا من إجمالي التدفقات.

وتأتي هذه التدفقات بعد تعاف ملحوظ، إذ كانت الصناديق قد سجلت عمليات سحب بنحو 635 مليون دولار خلال اليومين السابقين.

ورغم الارتداد الأخير، لا تزال الحصيلة الأسبوعية حتى الآن تشير إلى صافي تدفقات خارجة تقارب 177 مليون دولار.

