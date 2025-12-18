أمطار غزيرة على أم القيوين وتكثيف الجهود الميدانية للتعامل مع الحالة الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت إمارة أم القيوين، منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، هطول أمطار متوسطة وغزيرة، رافقها رياح نشطة وبرق ورعد، وشملت مختلف مناطق الإمارة، فيما لا تزال حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة حتى الساعة الأخيرة.

وأكد الفريق الإعلامي المحلي للطوارئ والأزمات في أم القيوين الجاهزية الكاملة للجهات المحلية والاتحادية المعنية بالطوارئ والأزمات للتعامل مع الحالة الجوية، وذلك وفق خطط العمل الطارئة المعتمدة لمواجهة الآثار المحتملة، وبما ينسجم مع أعلى معايير سرعة الاستجابة وأفضل الممارسات المعتمدة في التعامل مع الحالات المشابهة.

ونتج عن هطول الأمطار تجمع المياه في عدد من الطرقات والمناطق المنخفضة، حيث كثّفت دائرة البلدية جهودها الميدانية لسحب وتصريف مياه الأمطار من شوارع الإمارة الداخلية والمناطق السكنية، بما يضمن سلامة الطرق واستمرارية الحركة المرورية، في ظل الحالة الجوية التي تشهدها الدولة.

وأكدت دائرة البلدية أن فرق الطوارئ التابعة لها كانت في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة الناتجة عن التقلبات الجوية وهطول الأمطار، حيث جرى توزيع الآليات والمعدات اللازمة في مختلف مناطق الإمارة، إلى جانب الاستجابة السريعة للبلاغات الواردة وفق خطة طوارئ معتمدة.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار أو ملاحظات، عبر الرقم المجاني المخصص لذلك 800898.

من جانبها، دعت القيادة العامة لشرطة أم القيوين سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بتخفيض السرعة، في ظل الأجواء الممطرة وحالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الدولة.