شكرا لقرائتكم خبر وجهات كدانة المستدامة تستقطب أكثر من 426 ألف زائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الوجهات المستدامة التي فعلتها شركة كدانة للتنمية والتطوير - الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة - إقبالا لافتا تجاوز 426 ألف زائر خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي.

ويأتي هذا الإقبال امتدادا لجهود كدانة في تقديم تجارب نوعية متكاملة في تحويل المشاعر المقدسة إلى وجهات نابضة بالحياة على مدار العام، ترتكز على تعزيز جودة الحياة والاستدامة التشغيلية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، في بناء مجتمع حيوي.

واستقطب «مسار كدانة» أكثر من 83,000 زائر خلال الإجازة، مستفيدين من بيئة تفاعلية تجمع بين النشاط الرياضي والترفيه، عبر مسارات مشي آمنة ومهيأة لمختلف الفئات العمرية، وجلسات مظللة، ومناطق استراحة مدعومة بملحقات شحن للهواتف، إلى جانب تنوع المطاعم والمقاهي والمتاجر التي تشكل منظومة خدمات متكاملة تعزز تجربة الزائر.

وسجل جبل الرحمة توافد أكثر من 343,000 زائر في الفترة نفسها، ضمن بيئة متكاملة نفذتها كدانة لمعالجة التشوه البصري ورفع جودة المشهد الحضري في محيط جبل الرحمة، على مساحة 196 ألف م²، ويضم الموقع مرافق خدمية متنوعة تشمل أكشاكا تجارية، ومشارب مياه، وجلسات مظللة، ومواقف مخصصة للسيارات والحافلات تستخدم على مدار العام، ومساحات خضراء تمتد لأكثر من 10 آلاف م²، بما يعزز راحة الزوار ويرتقي بتجربتهم.