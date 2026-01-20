شكرا لقرائتكم خبر «السعودية للكهرباء» تنجح في إصدار صكوك دولية بقيمة 2.4 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن نجاحها في طرح صكوك بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، وبقيمة إجمالية قدرها 2.400 مليون دولار أمريكي.

وقسم إصدار الصكوك على 3 شرائح، الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 3 سنوات، والشريحة الثانية بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لمدة 6 سنوات، والشريحة الثالثة بقيمة 1.200 مليون دولار أمريكي لمدة 10 سنوات.

وشهد الإصدار إقبالا قويا من قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الدوليين، إذ تجاوزت ذروة سجل الطلبات 10.1 مليارات دولار أمريكي، أي ما يمثل 4.2 أضعاف حجم الإصدار.

وأتى هذا الإصدار بعد حملة ترويجية افتراضية عالمية للمستثمرين انطلقت في 14 يناير 2026م، وحظيت بإقبال وتفاعل واسع من المستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وجرى طرح وتسعير الإصدار بنجاح خلال اليوم نفسه بتاريخ 15 يناير 2026م.

وقد استقطب الإصدار قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الدوليين؛ مما يعكس ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للشركة على الصعيدين الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة.

ويستند هذا النجاح إلى متانة المركز الائتماني للشركة، حيث تحظى بتصنيفات ائتمانية استثمارية قوية من وكالات التصنيف العالمية، تشمل Aa3 (نظرة مستقرة) من وكالة موديز، وتصنيف A+(نظرة مستقرة) من وكالة فيتش، وتصنيف A+(نظرة مستقرة) من وكالة ستاندرد أند بورز.

وفي تعليقه على نجاح الإصدار، قال المهندس خالد بن سالم الغامدي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء «إن الإقبال الكبير على هذا الإصدار والتسعير القياسي يعكس قدرة الشركة المستمرة على الوصول بكفاءة إلى أسواق رأس المال الدولية، مدعومة بقوة مركزها الائتماني، ودورها المحوري في الاقتصاد السعودي المزدهر، وإسهامها في تمكين التحول في قطاع الطاقة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030».

وأضاف الغامدي: يسهم هذا الإصدار في تعزيز طموحاتنا للنمو، حيث نواصل الاستثمار في تطوير وتعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء، ودمج قدرات الطاقة المتجددة، وتسريع مبادرات الشبكات الذكية والرقمنة، وستدعم هذه الاستثمارات التزامنا المستمر بتقديم خدمات كهربائية موثوقة وعالية الجودة، مع تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا.