شكرا لقرائتكم خبر «عش بصحة» تطلق حملة «فسحة عش بصحة» لتعزيز الصحة الغذائية في المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالشراكة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم، أطلقت مبادرة «عش بصحة» التابعة لوزارة الصحة، حملة «فسحة عِش بصحّة»؛ الهادفة إلى تعزيز الصحة الغذائية وترسيخ السلوكيات الصحية داخل البيئة المدرسية، من خلال توعية وتمكين الأهالي والطلاب بالمعلومات والأدوات اللازمة لتهيئة فسحة مدرسية أكثر صحة.

وتسعى الحملة إلى تمكين أفراد المجتمع من تبنّي أنماط حياة صحية، وتعزيز مفاهيم الوقاية، بما يدعم رفع كفاءة الصحة الوقائية، ورفع متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى 80 عاما، وذلك انسجاما مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، لبناء «مجتمع حيوي» يتمتع بصحة مستدامة.

وتركز الحملة على ترسيخ أهمية تقديم الإفطار المفيد من قبل الوالدين لأطفالهم، وتعزيز ثقافة الفطور المدرسي الصحي، إلى جانب تحسين سلوكيات اختيار مكونات الإفطار المتوازن لدى الوالدين والطلاب والمعلمين، وتمكين الفئات المستهدفة من اتخاذ قرارات غذائية صحية تسهم في تعزيز العادات السليمة منذ مراحل مبكرة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود مبادرة «عش بصحة» للإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة، وفي مقدمتها تعزيز الحياة الصحية، من خلال التثقيف ورفع مستوى الوعي الصحي والغذائي لدى مختلف فئات المجتمع، بما ينعكس إيجابا على صحة الأفراد وجودة حياتهم.