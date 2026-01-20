شكرا لقرائتكم خبر الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية، إطلاق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل، وهو برنامج قيادي نوعي يُنفذ للمرة الأولى، ويستهدف تأهيل قادة المستقبل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ضمن جهود الأكاديمية في بناء قيادات مؤهلة قادرة على قيادة التحول والتطوير في القطاع.

ويقدم البرنامج على مدى 5 أسابيع، تجربة تعليمية متدرجة تجمع بين التدريب عن بعد، ودراسات الحالة التطبيقية، والتدريب الحضوري، إضافة إلى زيارات ميدانية للشركات، بما يسهم في ربط الجانب المعرفي بالتطبيق العملي، ومواكبة متطلبات القطاع وتحدياته.

ويهدف برنامج قادة المستقبل إلى تنمية القدرات القيادية للمشاركين، ورفع كفاءتهم في إدارة العمليات وتحسين الأداء التشغيلي، إلى جانب تعزيز فهم متطلبات الامتثال والأنظمة الصناعية، وتمكينهم من قيادة فرق العمل بفعالية في بيئات العمل اللوجستية المتغيرة.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف للأكاديمية السعودية اللوجستية مالك القعود «إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار التزام الأكاديمية بتطوير رأس المال البشري في القطاع، استجابةً للحاجة المتزايدة إلى قيادات وطنية مؤهلة تمتلك المهارات القيادية والتشغيلية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ونطمح من خلاله إلى إعداد قيادات قادرة على إحداث أثر مستدام وقيادة فرق العمل بكفاءة واحترافية».

وأضاف أن الأكاديمية تواصل من خلال هذا البرنامج دورها في تمكين الكفاءات الوطنية، وبناء قيادات مؤثرة تسهم في تطوير القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.