جزيرة مرمر محمية طبيعية ترسم ملامح سياحة بحرية مستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبرز جزيرة مرمر - التي تبعد نحو 25 ميلا بحريا عن الساحل - كإحدى جزر البحر الأحمر الفريدة بما تحتضنه من تنوع بيئي وبحري، لتشكل شاهدا حيا على ثراء النظم البيئية البحرية بمحافظة الليث خاصة، والسواحل الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة عامة.

وتعد الجزيرة أصلا بيئيا عال القيمة وواجهة طبيعية تعكس كفاءة رأس المال البيئي البكر، حيث تتكامل عناصر الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي ضمن منظومة طبيعية متوازنة، جعلت منها نقطة ارتكاز بيئية على الساحل الجنوبي لمحافظة الليث.

وتبدو الجزيرة من الأعلى ككتلة خضراء تطفو على زرقة البحر، في مشهد يجسد مفهوم الاستدامة الفطرية؛ إذ يسهم غطاؤها النباتي الساحلي، بما يضمه من شجيرات ملحية ونطاقات مانجروف، في تعزيز استقرار السواحل، ورفع كفاءة النظم البيئية في امتصاص الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة المياه، ما يحول الجزيرة إلى ما يشبه «رئة خضراء» صامتة تدير توازنها البيئي بكفاءة عالية، حيث تمتد الجزيرة بشكل طولي، وتبلغ مساحتها نحو كلم2 واحد، وتحيط بها مياه عميقة جدا يتجاوز عمقها 350 م.

ويمتد الأثر البيئي لجزيرة مرمر إلى عمق البحر، حيث تحتضن مياهها الضحلة شعابا مرجانية نابضة بالحياة تمثل بنية تحتية طبيعية للتنوع البحري، وموطنا لأسماك الشعاب واللافقاريات والكائنات الدقيقة التي تشكل العمود الفقري للسلسلة الغذائية البحرية، كما تمثل محطة بيئية آمنة لعبور واستقرار السلاحف البحرية، وبيئة ملائمة لتعشيش الطيور الساحلية والمهاجرة، ما يعزز مؤشرات التنوع الحيوي في هذه الرقعة من البحر الأحمر.

ولا تقتصر أهمية الجزيرة على بعدها الجمالي أو البيئي فحسب، بل تتجلى قيمتها في كونها نموذجا تطبيقيا للربط بين حماية الطبيعة وتعظيم العائد البيئي طويل المدى، من خلال الحفاظ على الموائل الطبيعية، وتعزيز الغطاء النباتي، وضمان استدامة الموارد البحرية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة الأصول الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.

وتفتح جزيرة مرمر آفاقا واعدة لتكون منصة للسياحة البيئية المسؤولة، ومختبرا طبيعيا للبحث العلمي والدراسات البحرية، ضمن نماذج تشغيلية تحافظ على خصوصيتها البيئية، وتحولها إلى قيمة مضافة في الاقتصاد البيئي دون الإخلال بتوازنها الطبيعي.