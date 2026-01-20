سلسلة غارات إسرائيلية جنوبي لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي أمس، سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان، وفق وسائل إعلام محلية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن «الطيران الحربي الإسرائيلي شنَّ سلسلة غارات على مجرى الليطاني، بالقرب من خراج بلدتي السريرة وبرعز». وأشارت إلى تسجيل تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، وعلى علو متوسط، لافتةً إلى أن ذلك يتزامن مع تحليق متواصل للطيران المسيّر في أجواء منطقة النبطية.

من جهته، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.