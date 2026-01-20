سعر سهم الكابلات السعودية (2110) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 20-01-2026

ارتفع سعر سهم الجوف الزراعية (6070) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 45.20 ريال تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، كما تمثل تلك المقاومة عنق تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 45.20 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 48.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد