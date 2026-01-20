شكرا لقرائتكم خبر «شتاء قطن» يواصل فعالياته ويستقطب الزوار بعقلة الصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل فعاليات «شتاء قطن» في نسخته الثالثة المقامة في جبال قطن بمحافظة عقلة الصقور استقطاب الزوار، من خلال تسليط الضوء على الطبيعة الجبلية وتنوع تضاريس الموقع، إلى جانب تهيئة مواقع مخصصة للموتر هوم والكرفانات المجهزة بكامل الاحتياجات، بما يلبي تطلعات هواة الرحلات البرية والمتنزهين.

وشهدت الفعاليات مشاركة 20 موتر هوم وكرفان، و16 أسرة منتجة، و6 عربات فود ترك، إلى جانب عروض السيارات الكلاسيكية والدراجات النارية، وفرقة العرضة والسامري، والطيران الشراعي، بالإضافة إلى وجبات العشاء المجانية ضمن ركن فن الطهي.

كما شارك التجمع الصحي بعيادة متنقلة، وعدد من الجمعيات الخدمية والإنسانية، في تقديم الدعم للزوار، بينما تفاعل الأطفال مع المسرح والأنشطة المخصصة لهم، واستمتع الزوار بالمجالس الخاصة بعشاق الصقور.

ويأتي مهرجان شتاء قطن ضمن الفعاليات الشتوية التي تسهم في إبراز المقومات الطبيعية، وتوفير تجربة ترفيهية وسياحية متكاملة لأهالي المحافظة وزوارها.