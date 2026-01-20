شكرا لقرائتكم خبر الصندوق الثقافي يبرز الاقتصاد الثقافي السعودي في دافوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك الصندوق الثقافي في مبادرة جناح Saudi House التي تقودها وزارة الاقتصاد والتخطيط في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 الذي تستضيفه مدينة دافوس بسويسرا، خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026.

وتهدف مشاركة الصندوق إلى إبراز المقومات الاقتصادية للثقافة السعودية، واستعراض أثرها في تنويع الاقتصاد الوطني ورفع جودة الحياة، إلى جانب جذب الاستثمارات الدولية في القطاع الثقافي، وتسليط الضوء على ريادة الأعمال الثقافية السعودية.

وتتضمن لقاء تواصليا يجمع قادة الاقتصاد والمستثمرين من دول عدة حول العالم، بهدف تعزيز الوعي بالثقافة السعودية بوصفها قوة اقتصادية، وركيزة أساسية من ركائز رؤية المملكة 2030، كما سيوفر اللقاء مساحة لتبادل الرؤى والفرص مع المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مع إتاحة نظرة قريبة للتعرف على ممكنات القطاع الثقافي السعودي وفرصه الاستثمارية.

ويستضيف الصندوق الثقافي ضمن اللقاء جلسة حوارية عنوانها «الاستثمار في الثقافة كمحرك اقتصادي» يتحدث فيها الرئيس التنفيذي للصندوق ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، بمشاركة وكيل الاستراتيجيات والسياسات الثقافية في وزارة الثقافة البراء بن مساعد العوهلي.

وتتناول الجلسة القيمة الاقتصادية للثقافة عالميا ومحليا، وستسلط الضوء على دور الصندوق في تقديم حلول مالية تدعم المنشآت الثقافية وتمكن إسهامها في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز جودة الحياة. كما ستتناول الجلسة السياسات الثقافية، وأثرها على تعزيز القوة الاقتصادية والاستثمارية للقطاع.

وضمن سلسلة حوارات NextOn التي ينظمها جناح Saudi House في دافوس، يمكن الصندوق الثقافي مشاركة مشاريع ثقافية مدعومة لاستعراض قصص نجاحها، والتعريف بدورها في تعزيز الإنتاج الثقافي ورفع قيمته الاقتصادية؛ إذ سيشارك رواد أعمال هذه المشاريع وهم: الأميرة نورة بنت سعود بن نايف، الشريكة المؤسسة لحاضنة المشتل الإبداعية، والرئيس التنفيذي لشركة الإسكان والتعمير العربية المهندس خالد الهنيدي، حيث سيتحدثون عن دور ريادة الأعمال في تشكيل مستقبل الاقتصاد الثقافي بالمملكة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن دور الصندوق كمركزٍ للتميز والتمكين المالي للقطاع الثقافي في المملكة، وجزء من جهوده في تعزيز حضور الحِراك الثقافي في المشهد العالمي، وتعظيم أثر القطاع اقتصاديا واجتماعيا من خلال رفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وجودة الحياة، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.