شكرا لقرائتكم خبر شاطئ جيدانة.. وجهة بحرية جديدة تعزز السياحة وجودة الحياة في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد شاطئ جيدانة، الذي أطلقته الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الواجهة الساحلية وتحويلها إلى مركز جذب سياحي وترفيهي واستثماري متكامل، أحد أبرز وأحدث الوجهات البحرية والترفيهية في منطقة جازان.

ويأتي تنفيذ شاطئ جيدانة كجزء محوري من مشروع واجهة جيدانة البحرية، الذي يهدف إلى تعزيز جودة الحياة، ورفع مستوى الخدمات السياحية، واستثمار المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة على ساحل البحر الأحمر، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية واستقطاب الزوار من داخل المنطقة وخارجها.

ويستقبل الشاطئ زواره بباقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الشتوية المصممة لكل أفراد العائلة، في بيئة حديثة وآمنة تجمع بين الترفيه والاستجمام والمغامرة، وتسهم في توفير تجربة بحرية متكاملة تلبي مختلف الاهتمامات.

ويشمل شاطئ جيدانة مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات التي تلبي جميع الاحتياجات، حيث يمكن للزوار ممارسة أنشطة بحرية متنوعة مثل الجت سكي، والكاياك، والغوص، والألعاب المائية، والاستمتاع بمجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أطباقا سعودية وعالمية، مع توفير مناطق ترفيهية وعائلية تتضمن فعاليات متنوعة، وممرات للمشاة، وأكشاك للأسر المنتجة، ومناطق جلوس وإطلالات بحرية ساحرة، إلى جانب مركز لاستقبال الزوار يعرض فيه مشاريع جيدانة المستقبلية، وعيادة صحية، ومبنى مخصص لإدارة وتشغيل الفعاليات، مع توفير سيارة إطفاء جاهزة طوال فترة التشغيل لضمان أعلى معايير السلامة.

كما يضم الشاطئ منتجعا سياحيا متكاملا يمتد بطول يقارب 1.7 كلم على الواجهة البحرية، ويقام على مساحة تتجاوز 123 ألف م2، ويحتوي على 55 شاليها بإطلالات مباشرة على البحر، صممت وفق أعلى المعايير، مع توفير مطعم لخدمة النزلاء، وخدمات تنقل داخلية باستخدام عربات الجولف الكهربائية.

وفي الجانب الاستثماري والخدمات التجارية، يضم شاطئ جيدانة 8 مطاعم متنوعة تقدم أطباقا سعودية وعالمية، و11 مقهى موزعة على امتداد الشاطئ، إضافة إلى 7 أكشاك مخصصة للأسر المنتجة لعرض الحرف اليدوية والمنتجات المحلية، إضافة إلى أنشطة تجارية متنوعة تعزز تجربة الزوار.

وعملت الهيئة على تنظيم الموقع من خلال تقسيمه إلى مناطق مخصصة للأنشطة البحرية، والمطاعم والمقاهي، والإقامة، والفعاليات الترفيهية، والخدمات والتشغيل، بما يضمن انسيابية الحركة وسهولة الوصول إلى مختلف المرافق.

وتواصل هيئة الملكية للجبيل وينبع بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية متابعة تشغيل شاطئ جيدانة، الذي أصبح وجهة بحرية متكاملة ومستقرة على ساحل المدينة، توفر للزوار تجربة استثنائية من الترفيه والاستجمام والمغامرة، ويعكس المقومات الطبيعية والسياحية المتميزة للمنطقة، بما يعزز جاذبيتها السياحية ويرسخ مكانتها كوجهة بحرية مميزة لسكان المنطقة والزوار على حد سواء.